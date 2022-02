Jaroslav Žuffa: Mám rád na hracej ploche poriadok, slušnosť a ohľaduplnosť

Futbalový rozhodca Jaroslav Žuffa pôsobí pri futbale už viac ako tridsať rokov. Aktuálne vykonáva aj funkciu delegáta stretnutia, resp. delegáta pozorovateľa rozhodcov a je aj členom komisie rozhodcov Liptovského futbalového zväzu.

LIPTOV. Projekt o futbalových rozhodcoch pokračuje rozhovorom s jedným z najskúsenejších liptovských futbalových rozhodcoch. Je ním 69-ročný Jaroslav Žuffa.



Odkedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

Patrím na Liptove asi k tým skúsenejším rozhodcom, pretože rozhodovaniu sa venujem už približne 30 rokov.



Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

Rozhodovaniu som sa začal venovať po dvojnásobnej operácii pravého kolena. Keďže mi zdravotný stav nedovoľoval aktívne hrať ďalej futbal a bol som zvyknutý pohybovať sa medzi mladými ľuďmi a niečomu sa aktívne venovať, rozhodol som sa zostať pri futbale ako futbalový rozhodca, k čomu ma priviedol náš „Lajko“ Perašín, niekdajší predseda komisie rozhodcov vo vtedajšom oblastnom futbalovom zväze.



Určite sa budete po toľkých rokoch vedieť charakterizovať. Aký ste typ rozhodcu?

Po toľkých rokoch asi áno, ale toto hodnotenie by som skôr prenechal na hráčov a funkcionárov. Ale ak mám pravdu povedať, mám rád na hracej ploche poriadok, to znamená, že som za dodržiavanie pravidiel futbalu a ich „ducha“, elementárnu slušnosť, ohľaduplnosť jedného voči druhému.



Spomínate, že ste hrávali futbal aktívne, teda do zranenia. Aký ste boli hráč? A ako ste sa v tej dobe správali k rozhodcom?

Celú svoju kariéru, od žiakov až po dospelých, s prerušením počas štúdia v Bratislave, som futbal hrával za TJ SNAHA Ploštín vo vtedajšej II. triede dospelých, čo bola vtedy súťaž na úrovni dnešnej 6.ligy. Myslím si, že som bol slušný hráč, ktorý sa snažil hrať v medziach pravidiel, čo sa však vždy v zápale hry nedalo. K rozhodcom som sa správal s rešpektom a ich rozhodnutia som akceptoval.

