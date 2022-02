Na Štefánikovej ulici spília topole, cestu čiastočne uzavrú

Staré stromy budú vypiľovať tri dni.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pracovníci liptovskomikulášskych verejnoprospešných služieb začínajú v utorok 15. februára s vypiľovaním topoľov na Štefánikovej ulici. Konáre so starých stromov ohrozujú chodcov.

Pracovať budú tri dni, počas ktorých by mali vodiči a peší počítať s čiastočnými uzávierkami. Na mieste bude mestská polícia.

„Uzávierka by mala trvať v dňoch od 15. do 17. februára v čase od 7:00 do 15:00 hodiny. V utorok 15. 2. by mala byť priebežne uzatváraná časť ulice od križovatky s Revolučnou po vjazd do závodu SAD Arriva, v stredu 16. februára a vo štvrtok 17. februára od vjazdu do Arrivy po križovatku s Hurbanovou, a to po parkovisko pred železničnou stanicou,“ informoval Marián Vozárik z oddelenia cestnej dopravy.

Ide o frekventované miesto

Topole na Štefánikovej ulici nie je možné upraviť orezom. Dreviny posúdil odborník tomografickým prieskumom. Z neho vyplynulo, že sú v zlom stave, pretože boli v minulosti orezané a sekundárne koruny už nie sú stabilné.

„Po dosiahnutí veku 50 rokov dochádza k znižovaniu stability a pevnosti, čo sa prejavuje odlamovaním suchých, ale aj zelených vetiev. V lokalite okolo autobusovej stanice je veľký pohyb ľudí, často sa pri silnom vetre stávalo, že konáre z týchto starých, vysokých stromov padali,“ vysvetlil Róbert Smitka z oddelenia životného prostredia mestského úradu.

Stromy nahradia inými

Po topoľoch nezostane na Štefánikovej ulici prázdne miesto. Nahradí ich nová výstavba, pôjde o javory, lipy a platany.

„V priestore pri autobusovej stanici tak tieto atraktívne dreviny vymenia stromoradie, ktoré už nadsluhovalo svoju životnosť. Náhradnú výsadbu v podobe 11 stromov zrealizuje mesto do novembra budúceho roku. Nové sadenice budú mať minimálnu výšku dva metre a každá bude opatrená oporným kolom,“ uzavrela hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.

