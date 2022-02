Na preteky svetového pohára sa lyžiarky priviezli na smetiarskom aute

Žiadna z československých a teraz ani slovenských lyžiarok nedokázala urobiť v obrovskom slalome pod olympijskými kruhmi lepší výsledok. „Kopec v Insbrucku mi sedel. Svah mi sedel. A aj sneh mi sedel,“ spomína po viac ako 45 rokoch.

LIPTOV. Najbližší kopec s vlekom mali od domu asi 30 kilometrov. So sestrou Soňou ich dvakrát týždenne na Rematu pri Handlovej vozil otec. Trénovať mohli len po škole, našťastie, svah na Remate mal večerné osvetlenie.

Otec videl v dcérach talent. Aby mohli trénovať častejšie a blízko domu, zmajstroval im malý vlek .



„Vždy na zimu vybral nášmu starému otcovi z motorky motor. Zvaril železné sane, na ktoré privaril úchyty pre dve kotvy. Motor priviazal o pätník, betónový stĺp pri ceste. Stačil aspoň mierny svah, po ktorom sa sane spustili. A mohlo sa lyžovať,“ spomína Dagmar Slafkovská, za slobodna Kuzmanová, na svoje lyžiarske začiatky v Nitrianskom Pravne.



„Svah stačil možno na šesť či sedem oblúkov, ale aj to pre začiatok stačilo.“

Keď mali so sestrou 14 rokov, dostali sa do československej reprezentácie. Podmienky na lyžovanie sa zlepšili. Trénovať chodili už aj na ľadovec do zahraničia, aj keď len dva-trikrát do roka. Aj tak sa dokázali vyrovnať najlepším pretekárkam Európy.



V roku 1975 získala Dagmar Kuzmanová celkové prvenstvo v Európskom pohári v zjazdovom lyžovaní. O rok neskôr skončila na olympiáde v Innsbrucku v slalome aj obrovskom slalome na 9. mieste. Žiadna z československých a teraz ani slovenských lyžiarok nedokázala urobiť v obrovskom slalome pod olympijskými kruhmi lepší výsledok. Okrem toho je Dagmar Kuzmanová, ktorá žije v Liptovskom Mikuláši už 40 rokov, akademickou majsterkou sveta. Na majstrovstvách sveta v roku 1978 v Garmisch-Partenkirchene skončila v kombinácii na výbornom piatom mieste.



Keď Ján Terezčák napísal Dejiny lyžovania na Slovensku, na slávnostné uvedenie knihy pozval lyžiarky z generácie Dagmar Slafkovskej. Za výsledky, ktoré vo vtedajších podmienkach dosiahli, sa im hlboko poklonil.



Ako bývalá reprezentantka v zjazdovom lyžovaní ste určite sledovali Petru Vlhovú na olympiáde. Čo hovoríte na jej výkon?

Skvelé. Najmä jej výkon v slalome. Je to fantastický úspech. Keď si zoberieme, že olympiáda je vrcholom športovej kariéry každého športovca, tak zisk medaily, najmä zlatej, je to najviac, čo sa dá dosiahnuť.

Petre držím palce, aby sa ešte dlho udržala na súčasnej športovej úrovni. Je športovkyňou s výbornou technikou, skvelou kondíciou a s výborným mentálnym nastavením. K tomu všetkému je potrebné mať aj trocha športového šťastia a Petra ho zatiaľ má.

