Futbalové šumy šiestej ligy. Kokava s posilami, prídu aj Ázijci, brankár si zahrá na poste hráča

Bližšie sme sa pozreli na zimnú prípravu jednotlivých futbalových klubov šiestej ligy. Zároveň sme zisťovali, kde očakávajú príchod posíl či, naopak, odchod hráčov.

V červenom Palúdzka vs Lipt. Ján., aj o týchto tímoch sa dočítate v článku niečo viac. (Zdroj: Tomáš Kučera)

Liptovský futbalový zväz - 6. liga:

TJ Partizán Ľubeľa

Situáciu v klube počas zimnej prípravy upresnil predseda Marian Matejovie:

„Čo sa týka pohybov hráčov v našom kádri, všetkým som jasne pred jarnou časťou povedal, či sa budú na mňa hnevať alebo nie, ale nepustím ani jedného hráča hrať niekde inde. Jedine ak by sa mal rapídne posunúť v nejakej lige vyššie. Ináč nikoho. S hráčmi v dnešnej dobe je obrovský problém a nechcem, aby nastala nebodaj situácia, že ku koncu súťaže nebude mať kto hrať. Môžu prísť zranenia, pracovné povinnosti a tak ďalej, a bude nás málo. Všetkých hráčov, čo sú u nás, si vážim, a preto verím, že súťaž odohráme, ako sa má.

No zároveň sa obzeráme aj po nejakej posile, ale niekoho kvalitného zohnať je priam nemožné. Ale i napriek tomu jeden príchod predsa len máme. Vracia sa k nám Jakub Uličný (hrával aj za MFK Tatran LM, poz. redaktora), ktorý v minulosti u nás už hrával.

Zimná príprava už prebieha, aj keď sa do tréningov zapája asi len 50 percent kádra, pretože väčšinou majú pracovné povinnosti a šetria si dni voľna už na ligu. Ale odohrali sme dva prípravné zápasy s Dúbravou a Lipt. Ondrašovou, kde nás teší fakt, že sme dokázali v týchto dueloch streliť až 13 gólov. O prípadných ambíciách v jarnej časti, aj keď stojíme na sľubnom druhom mieste, nechcem rozprávať. Chceme hrať dobrý futbal aj pre divákov , budeme hrať od kola ku kolu a uvidíme.“

V článku sa dočítate o všetkých futbalových kluboch šiestej ligy Nechýbajú hodnotenia jednotlivých tímov o zimnej príprave. V rozsiahlom článku sa dočítate aj kde očakávajú nove posili, či naopak kde a kto káder opúšťa.

FC 34 Palúdzka

Ako to vyzerá v Palúdzke, nás informoval Peter Kokavec:

„Zimnú prípravu sme začali 20. januára. Striedavo sme využívali telocvičňu ZŠ