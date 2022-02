Odveta liptovského derby priniesla zaujímavý boj, tri penalty aj prekvapenie

V 21. kole najvyššej futbalovej súťaže Fortuna lige sa odohral zápas liptovského derby v ktorom sa stretli MFK Tatran Liptovský Mikláš a MFK Ružomberok. Mikulášania zápas otočili a vyhrali 3:2.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepší sú Kubala a Lako, medzi trénermi J. Pozor Čítajte

LIPTOV, POPRAD. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili v 21. kole fortuna ligy nad MFK Ružomberok 3:2.

V bojovnom zápase na oboch stranách si diváci mohli vychutnať až tri kopané penalty, ktoré napokon zápas rozhodli.

Pred začiatkom samotného zápasu si ešte minútou ticha uctili pamiatku skvelého futbalového brankára Milana Penksu, ktorý v týchto dňoch náhle zomrel. Penksa po aktívnej futbalovej kariére pôsobil v oboch kluboch MFK Tatran LM aj MFK Ružomebrok ako tréner brankárov.

Priebeh zápasu:

Tradičné liptovské derby sa hralo netradične v Poprade. Hneď v prvej minúte sa dostal do gólovej príležitosti domáci Voško, ale Krajčirík výborne zasiahol. Zahrmelo tak na opačnej strane. V 4. minúte poslal do šestnástky center hosťujúci kapitán Kochan a lopta skončila v domácej sieti 0:1. Ďalší gól Ružomberčanov prišiel po odpískanom faule v pokutovom území. Domáci stratili loptu pri rohovej zastávke. Na centrovanú loptu nabiehal Rymarenko, ktorého stiahol Pavúk, za čo videl aj žltú kartu. Nariadenú penaltu s prehľadom premenil Kochan, pre ktorého to bol už druhý gól v zápase. Ešte do prestávky mohol skórovať hosťujúci Boďa, jeho hlavička letela tesne vedľa Sváčekovej brány.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Futbalové šumy šiestej ligy. Kokava s posilami, prídu aj Ázijci, brankár si zahrá na poste hráča Čítajte



Domáca lavička siahla po prestávke k dvojnásobnému striedaniu. Na ihrisko prišiel spoločne s Laurom aj Richard Bartoš s jasnými pokynmi smerom do útoku Liptovského Mikuláša. Liptáci sa zníženia dočkali v 64. minúte po akcii striedajúcich hráčov. Švec vystrelil spoza bieleho vápna. Jeho strelu Krajčírik vyrazil pred dobiehajúceho Bartoša, ktorý rozvlnil sieť - 1:2. Už o minútu rozhodca nariadil ďalšiu penaltu, tentoraz v prospech domácich. K lopte sa postavil Staš a s prehľadom ju premenil - 2:2. To ale zo strany Liptákov nebolo všetko. Zhruba o 10 minút sa situácia pred bránkou Ružomberku opakovala.

Centrovaná lopta prepadla za chrbát brankára hostí a stopér Luka iba s pomocou faulu hasil nebezpečnú situáciu. V Poprade sa tak kopala tentoraz už tretia penalta v poradí. Loptu si na biely bod postavil opäť Staš a Liptovský Mikuláš dokonal obrat - 3:2. Vyrovnanie mal na kopačke tri minúty pred koncom riadnej hracej doby hosťujúci Regáli. Jeho zakončenie tesne minulo tri žrde Sváčekovej bránky. V nervóznom závere videli ešte žlté karty obaja brankári - domáci za zdržovanie hry a hosťujúci za nešportové správanie.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Ružomberok 3:2 (0:2)

Góly: 64. Bartoš, 66., 76. Staš (oba z 11 m) - - 4., 30. Kochan (druhý z 11 m).

ŽK: Pavúk, Staš, Pinte, Bartoš, Sváček – Krajčírik.

Rozhodovali: Dohál – Roszbeck, Kuba,

1000 divákov

Liptovský Mikuláš: Sváček – Kotora, Šindelář, Nagy, Pavúk – Gerát (C), Bielák (Bartoš) – Pinte (Švec), Staš, Káčerík (Laura) – Voško (Václavik)

Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Madleňák – Lichý, Kochan (C), Boďa (Bobček), Domonkos (Gerec), Regáli – Rymarenko



Marek Petruš, tréner L. Mikuláša:

„Hneď v úvodnej minúte mal Voško šancu, ale nedal. Naopak súper svoju premenil. Bolo to o psychologickej výhode. Tú po góle získal súper a v prvom polčase bol Ružomberok lepší, dominoval. Po dvoch inkasovaných góloch sme hrali bez väčšej emócie. O záchranu sa tak nehrá. Chlapci ale dodržali, čo sme si povedali v kabíne po polčase. Dali sme kontaktný gól a proti silnému Ružomberku, ktorý mohol zápas ukončiť ďalším gólom na začiatku druhého polčasu, sme predviedli parádny obrat. Hráčom za predvedený výkon ďakujem."



Peter Struhár, tréner Ružomberka:

„Využili sme hneď prvú príležitosť. Chlapci boli v priebehu prvého polčasu aktívni. Získavali sme odrazené lopty. Prvých 15 minút druhého polčasu bolo z našej strany dobrých, ďalší gól sme ale nepridali. Budem na chlapcov apelovať, aby v našej hre vydržali počas celého zápasu. Dostali sme dva smolné a rýchle góly. Domácich sme tak posilnili v ich morálke. Odrazené lopty zbierali domáci, z čoho pramenili všetky ich šance. Nešťastné góly a penalty mojim hráčom zväzovali nohy. Zápasu by sa hodila skôr remíza."

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sapara, Dauda či japonský futbalista. Aj toto sú futbalové prestupové šumy Čítajte

Súvisiaci článok