Na elektrickom vedení v Liskovej uhynul bocian, nainštalovali tam odkloňovače letu

Špeciálne prvky inštalovali energetici pomocou dronu.

LISKOVÁ. Štátna ochrana prírody označila úsek elektrického vedenia vysokého napätia pri Liskovej ako rizikový. Na vedení dochádzalo ku kolíziám s vtákmi.

V blízkosti školy v Liskovej sa nachádza hniezdo, z ktorého bociany často lietajú smerom k neďalekým poliam.

„Po krátkom rozlete musia prekonať prekážku v podobe elektrického vedenia. Minulý rok v lete si bocian vodiče nevšimol, narazil do nich a zahynul. Po montáži odkloňovačov by sa to už nemalo opakovať. Vedenie bude dobre viditeľné už z diaľky a to aj za zníženej viditeľnosti,“ vysvetlil Milan Števka environmentalista zo Stredoslovenskej distribučnej.