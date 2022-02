Študentka Katolíckej univerzity Mária: Mám rodinu v Kyjeve, ktorý práve bombardujú. Nemôžu odísť.

Podpora pre Ukrajinu prichádza aj od študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Dekan Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity Marek Babic odovzdal časti ukrajinských študentov obilné klasy so stužkami v národných farbách Ukrajiny. (Zdroj: Marek Hasák)

RUŽOMBEROK. Približne 200 študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vo štvrtok popoludní stretlo pred filozofickou fakultou a spoločne vyjadrili solidaritu s Ukrajinou jej trpiacimi obyvateľmi. Informoval o tom Peter Kravčák z katedry žurnalistky filozofickej fakulty.

Na Katolíckej univerzite študuje niekoľko desiatok študentov z Ukrajiny.

„Mám rodinu v Kyjeve, ktorý práve bombardujú. Nemôžu odísť. Len čakajú, čo sa bude diať. Veľmi ďakujem za túto podporu, pretože pre nás je to veľmi dôležité,“ povedala Ukrajinka Mária, študentka filozofie na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.

„Toto je veľmi zlé pre Ukrajinu. Putin je veľmi zlý človek. Po dezinformáciách, kde klame o histórii našej zeme, k nám poslal teraz rakety a ničí našu krajinu. Ale takto to predsa nemusí byť. Ľudia nemusia zomierať. Za nič na svete to nestojí,“ povedal mladý Oleksii, študent nemčiny a angličtiny na ružomberskej univerzite.

Pred univerzitou odznela ukrajinská štátna hymna

Na nádvorí univerzity odznela ukrajinská hymna, zhromaždeniu sa prihovorili slovenskí študenti, kvestor univerzity Ján Kamoďa a dekan filozofickej fakulty Marek Babic.

Dekan odovzdal časti ukrajinských študentov obilné klasy so stužkami v národných farbách Ukrajiny ako symbolom slobody.

Stretnutie bolo spontánnou reakciou študentov

„Najsilnejším momentom boli pre mňa slzy ukrajinských študentov a študentiek, keď som im odovzdával kvety. V tých okamihoch podľa mňa pocítili, že nie sú sami, ale že majú podporu. Oni sú teraz na Slovensku v bezpečí, ale ich rodiny doma čelia agresii, výbuchom, z minúty na minútu nevedia, ako sú na tom ich rodičia, súrodenci, blízki. Nie je to maličkosť, neviem si predstaviť, ako by sme sa zachovali my v podobnej situácii, keby sme sa v nej ocitli,“ povedal Babic.

Stretnutie bolo spontánnou reakciou študentov. „Veľkosť toho zhromaždenia svedčí o tom, že situácia na Ukrajine je naozaj vážna a všetci si to uvedomujú,“ povedal dekan s tým, že ide o prejav podpory, solidarity.

„Chceli sme ukázať, že mier podporujeme, nepovažujeme ho za samozrejmosť. Za mier sa treba zasadiť, urobiť hoci aj takýto malý krôčik, ktorý je v konečnom dôsledku veľmi dôležitý," uzavrel.

Katolícka univerzita v spolupráci s mestom Ružomberok úzko spolupracujú, aby pripravili záchranné ubytovanie pre rodinných príslušníkov ukrajinských študentov, ale aj ostatných Ukrajincov, ktorí v meste žijú a pracujú.