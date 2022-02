Hrboltová, Lúčky, Ľupča hlásia nové posily. V Demänovej aj dorastenci z Palúdzky

Nazreli sme do siedmej ligy a pokúsili sa zmapovať, ako sú na tom futbalové kluby, čo sa prestupov hráčov týka. Kto posilnil a kto, naopak, nemá dostatok hráčov?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Futbalové prestupové šumy šiestej ligy. Kokava s posilami, prídu aj Ázijci, brankár si zahrá na poste hráča Čítajte

LIPTOV. VII. LIGA

TJ Iskra Hrboltová

Líder tabuľky na nič iné, ako na postup nepomýšľa. Partia, ktorá v jesennej časti ani raz neokúsila trpkosť prehry, zostala pokope a došlo aj k posilneniu kádra.

„Je to asi prvý raz, čo som v Hrboltovej, že nikto neodchádza. Predtým po každom polroku sme sa s niekým rozlúčili. Do mužstva pribudli traja noví hráči Tomáš Drdák zo Švošova, Dávid Katrák z Bešeňovej a Patrik Minda z Družstevníka Lieskovec. Je dôležité mať dostatočne široký káder, pretože nie vždy všetci hráči, z rôznych dôvodov, sa zídu,“ odkryl personálne novinky v ružomberskej mestskej časti tréner Milan Krivoš. Hráči Hrboltovej v zime trénujú raz do týždňa v telocvični a raz na umelej tráve na Základnej škole Klačno.

„V poslednom čase je to horšie, trápia nás zranenia a ani covid sa mužstvu nevyhol. Máme za sebou štyri prípravné stretnutia, Černovú sme zdolali 3:2, Liskovú 1:0, ďalej nasledovala remíza s Ludrovou 1:1 a naposledy víťazstvo nad Liptovskou Ondrašovou 4:1. V pláne je i trojdňové sústredenie, a to v závere tohto týždňa v Korni,“ pripojil Krivoš.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepší sú Kubala a Lako, medzi trénermi J. Pozor Čítajte

ŠK Lúčky – kúpele

Prvou novou tvárou v kabíne jesenného vicemajtra siedmej ligy bol útočník Filip Baran z Bešeňovej. „Hráč k nám prichádza na hosťovanie do konca sezóny, je to dobrá posila, veľa si od Filipa sľubujeme,“ konštatoval hrajúci tréner Lúčok Stanislav Vyšný.

„Už sme dotiahli tiež príchod stredopoliara Róberta Drugača z Partizánskej Ľupče.