Tatran dominoval, ale inkasoval ako prvý. V závere otočil a zvíťazil

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš vstúpili do nadstavbovej časti Fortunaligy v skupine o udržanie sa víťazstvom nad Senicou a držia si tak jarnú neporaziteľnosť.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zdolali v sobotňajšom (5. 3.) dueli 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa FK Senica 2:1. Liptáci počas celého zápasu jasne dominovali a svojho súpera vo všetko predčili.

Svedčí o tom aj zahrávaných, až 18 rohových kopov. Avšak nevedeli streliť gól, pričom súper prekvapil a jedným rýchlym brejkom išiel do vedenia.

Mikulášania svojou dynamickou hrou skóre otočili v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Ľuboslav Laura a kapitán Tomáš Gerát.

Priebeh zápasu:

Liptovský Mikuláš v jarnej časti sezóny ešte neprehral a ambície na zisk troch bodov ukazoval už od prvej minúty zápasu proti Senici. Z úvodného tlaku však domáci pred Ravasovou bránkou nič nevyťažili. Blízko ku gólu boli Liptáci v 37. minúte, Andričova hlavička orazítkovala iba žrď, pri následnej dorážke si Andrič prekážal so spoluhráčom Gerátom a gól z toho napokon nebol. Domáci sa do zakončenia dostávali pomerne často, no v koncovke im chýbal potrebný pokoj. Do šatní sa tak odchádzalo za rovnovážneho stavu.

Aj nástup do druhého polčasu vyšiel lepšie domácim. Ďalšiu z vyložených šancí spálili hráči Tatrana v 52. min. Laura z diaľky tvrdo vypálil a Ravas jeho prudkú strelu iba vyrazil pred dobiehajúceho Staša, ktorý zo sľubnej pozície prestrelil. O pár minút neskôr zostal v pokutovom území po súboji s Anabom ležať Laura, pokutový kop z toho napokon nebol. Klúčové momenty z pohľadu hostí prišli v 67. minúte. Najprv na vzdialenejšej žrdi senickej brány neusmernil loptu do siete Švec, následne brankár Ravas rozohral na krajného obrancu Anabu, ktorý poslal dopredu dlhú 50-metrovú prihrávku na nabiehajúceho Jurdíka. Ten sa ocitol za chrbtom obrany Liptákov a poradil si aj so zakončením – 0:1. Domácich inkasovaný gól nezlomil, naopak pridali na obrátkach.

Už o dve minúty neskôr mohol po rohovom kope vyrovnať Šindelář, ale jeho hlavičke chýbala razancia i presnosť. Liptákom to vyšlo v 81. minúte. Na centrovanú loptu na vzdialenejšiu žrď si nabehli až traja voľní hráči Mikuláša, loptu za chrbát Ravasa poslal Laura – 1:1.

Početnosť streľby na bránku Senice sa každou minútou zvyšovala a v 88. minúte vytryskol gejzír radosti v domácom tíme. Po ďalšom zo Švecových centrov do pokutového územia sa hlavou presadil jeden z ťahúňov domácej ofenzívy Gerát, ktorý rozhodol o triumfe Liptákov.



Po zápase povedali:

Ľuboslav Laura, strelec prvého mikulášskeho gólu:

