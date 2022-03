Liptáci pozdvihli formu, ale i tak skončia poslední

Hokejisti Liptovského Mikuláša po tesnej utorňajšej prehre na ľade majstrovského Zvolena skončia v Tipos extralige na poslednej priečke a zahrajú si baráž s prvým celkom SHL o účasť v najvyššej súťaži. V uplynulých šiestich zápasoch však predvádzali so súpermi dobrú hru, zaznamenali tesné prehry alebo tesné výhry.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Petru Vlhovú vyobjímali ešte na svahu, s hokejistami si zaspievali v šatni Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti MHK32 Liptovského Mikuláša ukazovali, od príchodu nového trénera Mikulu, že hokej hrať vedia a potvrdili to aj v utornajšom (8. 3.) stretnutí pod Pustým hradom.



„Od druhej tretiny predviedlo mužstvo ukážkový výkon a prístup. Za čo sme chlapcom poďakovali. Platilo však staré známe klišé, že hokej sa hrá na góly. Súper dal o jeden viac, tým pádom zvíťazil,“ hodnotil prehru 2:3 z pohľadu Liptákov asistent trénera Ján Šimko, pričom k výkonom svojich zverencov z posledných duelov poznamenal:





„Nie sú zlé. S dobrými výkonmi prišiel v posledných zápasoch aj zisk nejakých bodov, bohužiaľ to nestačilo na predposlednú priečku. Ostatné zápasy aj vrátane tohto, okrem prvej tretiny, môžeme hodnotiť pozitívne. Je našou úlohou podržať formu čo najdlhšie a pripraviť sa na to, čo nás čaká a neminie.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kriška: Tréningy sú diametrálne odlišné Čítajte



Na ľade Zvolena v tretej tretine vyrovnal na priebežných 2:2 skúsený útočník Liptovského Mikuláša Marek Hovorka. Aj on vysoko hodnotil na pozápasovom brífingu dobrú formu tímu:



„Je pravda, že takýmto štýlom hráme už päť – šesť zápasov, dá sa povedať, že sme v nich lepším mužstvom. Napríklad aj v Trenčíne to bolo z našej strany dobré, ale chýbajú nám lepšie závery zápasov a lepšia koncovka. Tých šancí sme mali neúrekom, no treba ich premieňať.“



Mikulášania dve kolá pred koncom extraligy už nemajú žiadnu šancu posunúť sa na predposlednú priečku, ktorá by im zaručila definitívnu záchranu. Musia tak myslieť na barážové stretnutia s víťazom súťaže o stupeň nižšej.



„Máme to v hlavách, klamal by som, kebyže poviem nie. Musíme jednoducho dokázať, že sme extraligové mužstvo, extraligoví hráči a na ľade to musí byť vidieť. Nemôžeme dať potenciálnemu súperovi z nižšej ligy žiadnu šancu. Sú v našom tíme chalani, ktorí chcú. Nevidieť na niekom, že by to flákal. Každý hrá o svoje meno, aj o svoju budúcnosť. Vždy je o čo hrať, nikdy neviete, kto sa na vás pozerá, ľudia sa na vás tiež pozerajú. Je teda dôležitá aj herná forma, ale pýtame sa, koľko bude pred tou barážou pauza pre posledný tím extraligy, teda pre nás?

Asi štyridsať dní? Je to teda kontraproduktívne. Víťaz prvej ligy bude rozbehnutý, my budeme iba natrénovaní. Nič nenahradí ako zápas samotný. My môžeme vypilovať hokej na tréningu koľko len chceme, ale len samotný zápas nám ukáže to, čo vyžaduje samotný hokej. Bude to dosť aj o hlavách, ale sme skúsení chalani, čo sme aj niečo preskákali, takže verím, že to zvládneme,“ prízvukuje 37- ročný Marek Hovorka s reprezentačnými skúsenosťami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Extraligový Mikuláš predsa len vymenil trénera Čítajte

Súvisiaci článok