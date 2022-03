Vlhová v slalome v Are bola napokon štvrtá, Shiffrinová vedie o 56 bodov

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v sobotnom slalome Svetového pohára v Are na 4. mieste. Triumfovala Rakúšanka Katarína Liensbergerová, ktorá dosiahla prvý triumf v sezóne. Druhá bola Nórka Mina Fürst Holtmanová (+0,16) a tretia skončila Michelle Gisinová zo Švajčiarska (+0,23).

LIPTOV. Vlhová bola po prvom kole druhá, na líderku Dürrovú strácala osem stotín. Do druhého kola vyštartovala dobre, na prvých dvoch medzičasoch bola v zelených číslach, v strede trate však stratila a napokon prišla do cieľa s mankom 25 stotín na Liensbergerovú.

Od pódiového umiestnenia ju delili len dve stotiny. Ani Dürrová napokon svoju jazdu nezvládla ideálne a skončila až za Vlhovou. Líderka celkového hodnotenia Mikaela Shiffrinová obsadila deviatu pozíciu, Vlhová tak skresala jej náskok pred finále SP na 56 bodov.



Obe lyžiarky neskončili na stupni víťazov Svetového pohára v slalome od 12. januára 2016 vo Flachau. Liensbergerová si pripísala tretie víťazstvo vo SP a prvé od marca minulého roka. Mina Fürst Holtmannová si vybojovala len svoje druhé individuálne pódium v kariére. "Je to pre mňa neuveriteľné. Dnes sa mi to opäť podarilo a som šťastná, že môžem byť na vrchole. Chcela som zo seba vydať všetko, vedela som, že to nebude jednoduché," citoval víťazku portál laola.at.



Pred finále SP vo Francúzsku je boj o veľký krištáľový glóbus otvorený, 26-ročná Shiffrinová ich má doma už tri z rokov 2017 až 2019. Slovenská obhajkyňa celkového prvenstva v SP už získala tohtoročný malý glóbus za slalom, podarilo sa jej to druhýkrát v kariére (2020, 2022).



Výsledky:

1. Katharina Liensbergerová (Rak.) 1:46,18 min, 2. Mina Fürst Holtmanová (Nór.) +0,16 s, 3. Michelle Gisinová (Švaj.) +0,23, 4. Petra VLHOVÁ (SR) +0,25, 5. Lena Dürrová (Nem.) +0,34, 6. Katharina Truppeová (Rak.) +0,71, 7. Ana Buciková (Slov.) +0,72, 8. Melanie Meillardová (Fr.) +0,75, 9. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,80, 10. Andreja Slokarová (Slov.) +0,85



Celkové poradie vo SP:

1. Shiffrinová (USA) 1245, 2. VLHOVÁ 1189, 3. Federica Brignoneová 931, 4. Sofia Goggiová (obe Tal.) 851, 5. Sara Hectorová 742 (Švéd.), 6. Gisinová 724



Celkové poradie v slalome:

1. VLHOVÁ 710 b, 2. Shiffrinová 469, 3. Liensbergerová 372, 4. Dürrová 357, 5. Wendy Holdenerová (Švaj.) 321, 6. Gisinová 247

