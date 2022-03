Ako by mohla vyzerať futbalová reorganizácia a čo na to hovorí predseda LFZ I. Repa

Posvietili sme si na futbalovú reorganizáciu: Kto bude hrať v ktorej lige a aké zmeny prinesie? V krajských súťažiach máme aj liptovské zastúpenia, aké obmeny čakajú slovenský futbal?

LIPTOV. Veľa sa v poslednom čase hovorí o najnovšom prekopaní futbalových súťaží, ktoré má so sebou priniesť tohtoročná reorganizácia. Ľudia prichádzajú s rôznymi špekuláciami o tom, ako sa prerozdelia súťaže, koľko tímov bude v ktorej lige, kto a kam postúpi, kto vypadne a čo všetko nové so sebou úpravy súťaží prinesú.



MY vieme a vy sa v článku dočítate všetko dôležité. Vyspovedali sme v tejto reorganizačnej veci aj predsedu Liptovského futbalového zväzu Igora Repu.



Podarí sa konečne reorganizácia, ktorá už bola plánovaná v minulosti, ale nekonala sa?

Podarí. Súťaže sú rozbehnuté, uvoľnenia, čo sa týka covidu, sú pre šport priaznivé a v letnom období je aj tento vírus zraniteľný. Takže všetko nasvedčuje tomu, že určite.



Môžete nám priblížiť, o čo v reorganizácii pôjde?

Vytvárajú sa dve tretie ligy po 14 účastníkov, skupina západ a východ, čo znamená, že z terajších štyroch tretích líg, ktoré riadia regióny východ, stred, západ a bratislavský, do novovzniknutej súťaže postúpi z každého regiónu 7-8 družstiev. Treba uviesť, že bola vytvorená pomyslená hranica Slovenska tak, že z nášho regiónu FK z oblastí Martin, Žilina, Zvolen, Žiar nad Hronom, V. Krtíš budú zaradené do západnej skupiny.



Bude to lepšie ako doteraz?

Preto sa to robí, aby to bolo lepšie. Pracovali na tom odborníci a treba povedať, že takýto model súťaží na Slovensku bol či už v 60. – 70. rokoch, resp. pred 15 rokmi. Pozitívum bude aj to, že zo súťaže západ a východ budú vypadávať len po dve družstvá. Z terajšej II. ligy vypadávali štyri družstvá, čiže štvrtina družstiev musela súťaž po skončení ročníka opustiť.



Čo sa vlastne zmení a ako sa to dotkne, ak sa dotkne, liptovských tímov?

Náš LFZ to dramaticky nezasiahne, zo súťaží SsFZ bude vypadávať do oblastí len jedno družstvo.

