Hokej ho ešte stále baví, strieľa góly, pracuje aj trénuje

Niekoľko rokov patril k špičke extraligového hokeja na Liptove. Nedávno oslávil svoje päťdesiate narodeniny. Bývalý extraligový hokejista, ktorý takmer celú svoju kariéru odohral v domácom klube MHK 32 Liptovský Mikuláš – Anton Kalousek.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Liptáci pozdvihli formu, ale i tak skončia poslední Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Priezvisko Kalousek nie je v hokejovom svete na Liptove žiadnou neznámou, práve naopak. Veď v extraligovom hokeji je už po tri generácie. Aj v tej aktuálnej sezóne je v mikulášskom tíme jeho najmladší člen Simon Kalousek (momentálne je zranený, pozn. redaktora), ktorého k hokeju priviedol jeho slávny otec Anton Kalousek.

A práve Anton nedávno oslávil päťdesiate narodeniny. Pri tejto príležitosti sme sa s bývalým hokejistom stretli, aby sme vám priniesli jeho pohľad a spomienky na športové aj po-športové obdobie.





Ako sa spätne pozeráte na svojich 50 rokov, predovšetkým na svoju športovú púť?

Ani neviem, ako začať. Vrcholový športový život je veľmi náročný, hlavne z časového horizontu, pretože na iné aktivity vám toho potom moc neostáva. Keď si to teraz premietam, tak športovať som začal, keď som mal 3-4 roky. Môj otec bol hokejista, takže, samozrejme, tie prvé kroky viedli k hokeju. A aj dnes, keď mám spomínanú päťdesiatku, stále som pri hokeji. Stále ma to baví. Zaspomínam si, ale aj som neustále aktívny, aj keď už nie tak často na lade.



Na čo nezabudnete ?

Ani neviem. Počas mojich hokejových rokov som nemal nejaké štastie, že by som odišiel hrať niekde do ďalekého zahraničia, aj keď niečo bolo, ale gro mojich spomienok a činnosti bolo doma na Slovensku. A práve odtiaľto mám obrovské hokejové kamarátstva a zážitky, na ktoré rád spomínam. Konkrétne ani neviem, čo by som povedal. Je toto veľa.

V článku sa dočítate napríklad aj: Do kedy pôsobil v profi hokeji. Prečo skončil. Z vlastného presvedčenia alebo... Čo robil po aktívnej kariere. Od kedy sa stal trénerom. Aká úsmevná príhoda sa mu stala po skončení s hokejom. Sleduje MHK32 LM aj dnes, čo na to hovorí. Aké je to trénovať mikulášske hokejové béčko. A mnoho iného...



S kým a na akom poste ste hrávali?

Do veľkého seniorského mikulášskeho hokeja som vstúpil v sedemnástich rokoch.