Najmladší laureát má osemnásť, najskúsenejší 39 rokov

Ocenená bola súčasná najlepšia futbalová generácia Liptovského futbalového zväzu a tlieskalo sa aj tým, čo vyorali na futbalovom poli svoju brázdu v minulosti.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako by mohla vyzerať futbalová reorganizácia a čo na to hovorí predseda LFZ I. Repa Čítajte

LIPTOV. Hoci výsledky už boli dávnejšie známe, slávnostné vyhlásenie ankiet Liptovského futbalového zväzu (LFZ) prišlo na rad minulý štvrtok, po uvoľnení protipandemických opatrení.



V reštauračnom zariadení na Ul. 1. mája v Liptovskom Mikuláši si ocenenia prevzali najlepší hráči regiónu podľa jednotlivých postov za rok 2021, tak ako vzišli z hlasovania klubov. Tiež boli oficiálne vyhlásené výsledky ďalších ankiet LFZ – najlepší rozhodca, najlepší tréner, futbalista roka a do Siene slávy LFZ boli uvedené ďalšie futbalové osobnosti.

Išiel s prosíkom

Do brány hlasujúci „poslali“ Tomáša Laka, ktorý stojí medzi žrďami jesenného lídra šiestej ligy Liptovskej Teplej. „Moje začiatky sú spojené s ružomberským klubom, kde som vstúpil do žiackej kategórie U 14. Potom nasledovali rôzne prestupy – Vrútky, Teplička nad Váhom, bol som aj v Rumunsku, no po polroku som sa rýchlo pakoval späť,“ vravel 25-ročný gólman a tiež prezradil, ako sa ocitol na súčasnej futbalovej adrese.

„V tom čase som nemal klub, tak som sa išiel do Teplej spýtať, či by ma nezobrali.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najlepší sú Kubala a Lako, medzi trénermi J. Pozor Čítajte

Zaspomínal si na štvrtú ligu

Pravý obranca Andrej Demko väčšinu svojej kariéry strávil v Černovej, kde je aj momentálne oporou TJ Máj.

„Naj-krajšie obdobie sme zažívali pri postupe do štvrtej ligy, lenže potom poodchádzali viacerí hráči a postupne to išlo dole vodou,“ vyznal sa 31--ročný Demko, ktorý s „koženou“ prvé kroky tiež robil pod Čebraťom. Pri otázke, čo treba spraviť, aby sa v ružomberskej mestskej časti oprášili staré dobré časy, len pokrútil hlavou: „Tak to neviem povedať.“

Postavil dom a prikývol

Martin Šimún, ďalší ocenený zadák, je v TJ Družba Smrečany/Žiar kapitánom i