V trojke máme Lipt. Štiavnicu a Lipt. Hrádok

Liptovské tímy v tretej lige zimovali v druhej polovici tabuľky – na 11. mieste boli futbalisti z Liptovskej Štiavnice a na 13. mieste bol klub z Liptovského Hrádku.

TIPOS III. LIGA STRED

TJ DRUŽSTEVNÍK LIPT. ŠTIAVNICA:



Peter Hoferica, hrajúci tréner:

„Celkom dobre sme prípravu rozbehli, mužstvo odohralo aj tri stretnutia, žiaľ, ďalšie tri týždne sme nehrali s nikým, čo nás trochu pribrzdilo. Bolo to kvôli karanténe i zraneniam, no nielen na našej strane, problémy sa vyskytli takisto u súperov. V závere sme sa snažili ešte popracovať, no sám som zvedavý, ako na tom mužstvo bude. Nebola to taká klasická futbalová zima, na akú človek býval v minulosti zvyknutý. Jediným novým mužom je brankár Peter Kulich z Martina.

Aj na jar pokračuje naša spolupráca s prvoligovým Tatranom Liptovský Mikuláš na základe dohody o striedavom štarte hráčov, ktorá je určite prospešná pre obe strany. Našou ambíciou je vybojovať si po reorganizácii súťaží východnú skupinu III. ligy. Vychádza to tak, že v konkurencii ôsmich adeptov môžeme byť najhoršie šiesti. Myslím si, že ide o reálny cieľ, ktorý, aj so zreteľom na jesennú časť, je v silách štiavnického mužstva.“

ŠKM Liptovský Hrádok:

Predseda Ján Hanula:

„Veľkým pozitívom v zimnej príprave je hlavne príchod nášho trénera Kočiša, ktorý sa k nám vrátil po polroku. A to nás veľmi potešilo. Po jeho príchode