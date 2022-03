V poslednom slalome sezóny skončila tretia. Vlhová ovládla celkové hodnotenie slalomu o 269 bodov

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom finálovom slalome Svetového pohára tretie miesto. Vo francúzskom dejisku Courchevel/Meribel zaostala za víťaznou Slovinkou Andrejou Slokarovou o 81 stotín sekundy. Na druhej priečke skončila Nemka Lena Dürrová s odstupom 0,48 s.

LIPTOV, Courchevel/Meribel. Dvadsaťšesťročná Vlhová si pripísala 56. pódiové umiestnenie v pretekoch prestížneho seriálu. Vo veľkom predstihu mala vo vrecku prvenstvo v hodnotení disciplíny, keď zvíťazila v piatich slalomoch tejto sezóny SP a dvakrát bola druhá za Američankou Mikaelou Shiffrinovou. Na pódiu nestála jedine v predchádzajúcej súťaži vo švédskom Are, kde už ako úradujúca olympijská víťazka obsadila pred týždňom štvrté miesto. Poradie v slalome ovládla o 269 bodov pred Shiffrinovou.

Pred touto sezónou som mala dva ciele, získať olympijský titul a malý glóbus. Netajila som sa tým a uplietla som si na seba bič. Bola to tvrdá práca a som veľmi rada, že sa mi to podarilo," povedala slovenská reprezentantka vo vysielaní Eurosportu.



Post slalomovej kráľovnej zimy chcela potvrdiť na finálovom podujatí. So štartovým číslom 3 predviedla agresívnu a riskantnú jazdu, v niektorých bránkach však bola o čosi neskôr. Po prvom kole figurovala na štvrtej priečke. Za vedúcou Dürrovou zaostávala o 48 stotín sekundy. Druhá pozícia patrila Švajčiarke Michelle Gisinovej (+0,37), priebežne tretia bola Slovinka Ana Buciková (+0,40). Hneď po Slovenke sa vydala na trať Shiffrinová, ktorá prvým a druhým miestom v zjazde a super-G znemožnila rivalke obhajobu veľkého glóbusu.

V slalome Američanka momentálne neoplýva takou istotou, napriek tomu dokázala svoju jazdu v závere vygradovať a manko na Vlhovú stiahla z necelej pol sekundy aspoň na 18 stotín. V porovnaní s Dürrovou však zaostávala až o 0,66 s. Rakúšanka Katharina Liensbergerová, pred Slokarovou jediná slalomová víťazka v tomto ročníku okrem Vlhovej a Shiffrinovej, išla na trati svojho trénera, ale veľkou chybou v hornej časti sa vyviedla z rytmu, už sa nezvládla dostatočne skonsolidovať a nabrala takmer dvojsekundovú stratu.



Rukavicu najlepšej päťke po prvom kole hodila priebežne šiesta Slokarová, ktorá išla bezchybne a dravo a s výrazným náskokom sa dostala na čelo. Shiffrinová nenašla slalomovú formu ani v druhom kole, nelyžovala v ideálnej stope a vo výsledkovej listine klesla na ôsmu pozíciu s mankom 1,48 s na víťazku.

Aj Vlhová o celý svoj náskok prišla už na prvom medzičase, akoby sa mierne borila s traťou a silovým štýlom jej odstup postupne narastal. Za Slokarovú sa zaradila o 0,81 s, Buciková však bola ešte pomalšia a Gisinová pre "špicar" nepríjemne spadla.

Na Slovinku nestačila ani Dürrová, ktorá odsunula Vlhovú na tretie miesto.

Slokarová vo veku 24 rokov slávila druhé víťazstvo na podujatiach SP, premiérové v slalome. Na začiatku zimy v novembri vyhrala paralelku v rakúskom stredisku Lech/Zürs.



Výsledky finálového slalomu SP:

1. Andreja Slokarová (Slov.) 1:36,54 min, 2. Lena Dürrová (Nem.) +0,48 s, 3. Petra VLHOVÁ (SR) +0,81, 4. Ana Buciková (Slov.) +1,04, 5. Zrinka Ljutičová (Chor.) +1,22, 6. Alison Nullmeyerová (Kan.) +1,27, 7. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,32, 8. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,48, 9. Amelia Smartová (Kan.) +1,56, 10. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +1,80



Celkové poradie SP (po 36 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 1457 bodov - istý veľký glóbus, 2. VLHOVÁ 1249 , 3. Federica Brignoneová 955, 4. Sofia Goggiová (obe Tal.) 873, 5. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) 835, 6. Michelle Gisinová (Švaj.) 834



Konečné poradie v slalome SP (9):

1. VLHOVÁ 770 bodov, 2. Shiffrinová 501, 3. Dürrová 437, 4. Katharina Liensbergerová (Rak.) 392, 5. Holdenerová 357, 6. Buciková 277, 7. Gisinová 247, 8. Slokarová 225, 9. Katharina Truppeová (Rak.) 219; 10. Swennová-Larssonová 208

