Z Pohronia priviezli bod. Liptáci neprehrali už 8 zápas v rade

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali vonku v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie s FK Pohronie 1:1.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali vonku v 3. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie s FK Pohronie 1:1. Liptáci si tak pripísali ďalší dôležitý bod v skupine o udržanie a natiahli tak šnúru bez prehry na 8 zápasov v rade.

Zápas:

Po úvodnom oťukávaní prevzali taktovku zápasu do rúk domáci a v 16. minúte sa ujali vedenia. Po centri Bangalu sa dostal k lopte Steinhübel, ktorý hlavou prekonal Lukscha. Hráči Pohronia pokračovali v tlaku a po zákroku na Lačného v šestnástke sa dožadovali pokutového kopu, no rozhodca neukázal na biely bod.

V 32. minúte nevyužil veľkú šancu na zdvojnásobenie náskoku Blahút a tesne pred odchodom do šatni sa to Pohroniu vympostilo. V 44. minúte zostal po centri Flaka na zadnej žrdi nekrytý Andrič a vyrovnal na 1:1.



V druhom polčse oslabil domácich Pajer, ktorý po druhej žltej karte musel ísť predčasne do kabín. Liptáci však početnú výhodu nevyužili. Pri šanci striedajúceho Voška sa v závere vyznamenal Le Giang.

FK Pohronie - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 1:1 (1:1)

Góly: 16. Steinhübel – 44. Andrić,

ŽK: Pajer, Blahút, Šimčák (všetci Pohronie),

ČK: 67. Pajer po druhej ŽK



Pohronie: Le Giang - Sanneh, Pajer, Bangala (77. Šmatlák), Klabník, Šimčák – Steinhübel, Ožvolda (46. Hašek), Blahút (87. Ladji), Mihalík (87. Sandal) -Lačný



Liptovský Mikuláš: Luksch – Krčík, Šindelář, Nagy, Pavúk – Václavik, Gerát (79: Bielák) – Laura, Staš, Flak (58. Pinte) – Andrić (79. Voško)

Po zápase povedali:

Martin Bittengl, tréner Pohronia:

"Chcel by som poďakovať hráčom za ich prácu a bojovnosť. Škoda, že sme nezískali z tohto zápasu viac. Klobúk dole pred mojimi zverencami, ako zvládli aj o desiatich záver duelu. Stretnutie ovplyvnili dve situácie. Prvá, pri ktorej sme inkasovali gól tesne pred odchodom na polčas do šatní. Musíme si to ešte rozobrať. Druhá nastala pri nesprávne udelenej červenej karte. Bol to nešťastný krok od rozhodcu. Za také zákroky by sa nemala udeľovať žltá karta."

Marek Petruš, tréner Liptovského Mikuláša:

"Videli sme bojovné stretnutie. Väčšina týchto zápasov v skupine o záchranu sa hrá na bojovnosť. My sme s konečným rezultátom spokojní, hoci sme mali v posledných dvadsiatich minútach prevahu v poli o jedného hráča. Vážim si však každý bod z ihriska. Pre mňa je tento bod mimoriadne cenný. Chlapci tento zápas odmakali, odbojovali. Po inkasovanom góle sme sa od dvadsiatej minúty prebudili a s prehľadom sme zápas doviedli do remízového konca."

