Švošov prišiel o kľúčového hráča, Likavka ma z jari obavy, Važec sa chce odlepiť z dna tabuľky

V piatej lige je po jeseni na tom z liptovských tímov najlepšie Švošov na 2. mieste. Na šiestom zimovala Likavka. Najhoršie skončili futbalisti z Važca, ktorí uzatvárajú tabuľku.

V. LIGA – SKUPINA B

OŠK ŠVOŠOV

Tadeáš Lacko, hrajúci tréner:

„Po kondičnej stránke je mužstvo dobre pripravené a uvidíme, ako to chlapci prenesú do ligovej súťaže. Prišli sme o jedného z kľúčových hráčov Martina Daudu, ktorý prestúpil do treťoligového Fomatu Martin, čo je citeľné oslabenie. Tiež kabínu opustil brankár Branislav Sokol z ružomberskej devätnástky, po skončení hosťovania. Na druhej strane novým mužom je Lukáš Cuninka. Ide o skúseného 31-ročného stredopoliara, naposledy hráča Majcichova, ktorý sa presťahoval do Ružomberka. Myslím si, že by nám mohol pomôcť. Do prvého majstráku budeme