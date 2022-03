MHK32 Liptovský Mikuláš čaká baráž. V príprave budú hrať aj proti Jágrovi

Hokejisti extraligového Liptovského Mikuláša napokon ukončili základnú časť na chvoste, aj keď plány pred sezónou boli úplne iné. Na svojho barážového súpera si ešte počkajú.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Členov vedenia klubu, realizačný tím a, samozrejme, každého hráča nášho mužstva mrzí, že sme nenaplnili predsezónne ciele a skončili sme na poslednom 12. mieste extraligovej tabuľky.

Bilancovanie a hodnotenie, čo sa malo, mohlo spraviť lepšie, budeme analyzovať a hodnotiť až po skončení baráže, ktorá nás čaká s víťazom Tipos Slovenskej hokejovej ligy,“ povedal PR manažér klubu Martin Borsík a dodal:



„Pre naše mužstvo je obzvlášť nepríjemná situácia, keďže finále play-off SHL sa začína až 9. 4. a na meno nášho súpera môžeme čakať v prípade siedmeho rozhodujúceho zápasu až do 20. 4., čo je pre nás poriadne dlho bez zápasu,“ uzavrel.

Chceli navrátiť dobré hokejové meno, žiaľ...

Športovým riaditeľom MHK 32 Liptovský Mikuláš je Vlastimil Škandera, ktorý účinkovanie klubu v základnej časti okomentoval takto:

„Pred sezónou som verejne vyhlásil, že ideme s hráčmi a trénermi spoločne do náročného boja a budeme musieť s maximálnym úsilím opäť vrátiť dobré meno mikulášskemu hokeju, pretože tradícia klubu nás k tomu zaväzuje. Do sezóny sme išli s najnižším rozpočtom v rámci klubov extraligy a s dôverou, že mestské zastupiteľstvo schváli rozpočet na rok 2021 a následne aj na tento rok... S určitosťou môžem povedať, že tak hráči, ako aj realizačný tím mali počas prípravného aj súťažného obdobia vytvorené kvalitné extraligové podmienky v materiálnom zabezpečení, ako aj dodržiavaní vyplácania odmien podľa jednotlivých hráčskych zmlúv. Podarilo sa nám získať finančnú podporu hlavne z reklamných zmlúv, snažili sme sa poskytovaním informácií a otvorenosťou vzťahov získať dôveru mikulášskeho fanúšika.



Sme si vedomí, že veci, ktoré sa nám podarilo v rámci dôvery podnikateľského okolia dosiahnuť, sú pozitívne, ale športový cieľ po základnej časti, minimálne sa vyhnúť baráži, sme nesplnili. Klub mal vyššie výkonnostné ambície, ale v zápasoch koncom minulého roka, kde sme v posledných minútach mali blízko k získaniu bodov, závery stretnutí mužstvo ne-zvládlo. V tom čase nám naši súperi sériou víťazstiev bodovo odskočili a to naše mužstvo zrážalo k spodku tabuľky. Napriek tomu, že sme v základnej časti získali 41 bodov, v minulom ročníku len 18, nebolo to postačujúce na lepšie umiestnenie. Počas celej sezóny prebiehala aktívna komunikácia hlavne s hráčmi, ktorých sme v predsezónnom období podpisovali ako lídrov novotvoriaceho sa mužstva. Chcel by som vy-zdvihnúť výkonnosť kapitána Martina Krišku, ktorý bol s 34 kanadskými bodmi najproduktívnejším hráčom a zároveň najlepším strelcom mužstva, v obrane podával stabilné a kvalitné výkony Samel Ventelä. Z útočníkov by som chcel ešte pochváliť domáceho odchovanca Michala Uhríka a prísľubom sú aj výkony mladého brankára Patrika Kozela.“

Príde aj Jáger a Plekanec

Športový riaditeľ ozrejmil aj najbližšie obdobie:

„V nasledujúcom období je plánovaný tréningový proces, ktorý doplníme štyrmi až piatimi prípravnými zápasmi. Prvé dva modelované zápasy odohráme s Breznom, účastníkom 1. SHL. Atraktívnym súperom, ktorého privítame 5. a 7. apríla, bude účastník českej extraligy mužstvo Rytíři Kladno, ktorý 6x vyhral najvyššiu domácu súťaž. Teší nás, že na našom zimnom štadióne privítame legendárneho Jaromíra Jágra, dvojnásobného držiteľa Stanley Cupu, ktorý patril k hviezdam a najproduktívnejším hráčom zámorskej NHL, v ktorej odohral 24 sezón. Svoje hokejové zručnosti predvedie aj ďalší kladniansky útočník pôsobiaci v NHL Tomáš Plekanec alebo brankár slovenskej reprezentácie Jaroslav Janus.

Vieme, že nás čaká ťažká barážová séria, ale spoločne sme všetci v klube nastavení len pre jeden cieľ, ktorým je udržať extraligovú príslušnosť aj v nadchádzajúcej sezóne tak, aby sme v júli dôstojne oslávili 90. výročie založenia hokeja v našom meste.“

Tréner Mikula veril, že základnú časť zvládnu

„Keď som išiel na Liptov, tak som bol veľmi optimistický, a doslova poviem až sebaistý, že to zvládneme. Proste verili sme si aj spoločne s mojím asistentom, že