Prvá zimovala L. Teplá, naopak posledná L. Kokava. Šiesta liga bude na jar zaujímavá

Šiesta liga mala možno počas jesennej časti aj menšie prekvapenia, čo sa výsledkov týka. Avšak už od najbližšieho víkendu sa môže veľa vecí, predovšetkým čo sa tabuľkového postavenia týka, zmeniť. Posunúť vyššie sa chce určite Liptovská Kokava, čo nám aj potvrdil tréner J. Pozor.

Palúdzka v červenom vs Černová v jesennej časti. (Zdroj: Tomáš Kučera)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Švošov prišiel o kľúčového hráča, Likavka ma z jari obavy, Važec sa chce odlepiť z dna tabuľky Čítajte

LIPTOV. Do tohtoročného futbalového kompasu, pred začiatkom jarnej futbalovej časti, sa nám podarilo osloviť všetky futbalové kluby z Liptova pôsobiace v šiestej lige. A toto sú ich vyjadrenia pre štartom súťaže.

TJ Iľanovo

Vladimír Kubo, predseda:

„Trénujeme a hráme prípravné zápasy. Príprava prebehla normálne, slušne. Hráči ostali pokope, zatiaľ neevidujeme posily ani straty. Podobne ako v ostatných kútoch Liptova, aj my máme zatiaľ na ihrisku sneh. Naše je navyše pri vode a tam väčšinu dňa slnko nepozrie. Dúfame, že bude spôsobilé na zápasy, no stále je tam ľad. Do jarnej časti ideme s cieľom vyhnúť sa boju o záchranu, chceme ísť v tabuľke vyššie.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Najmladší laureát má osemnásť, najskúsenejší 39 rokov Čítajte

FC 34 Palúdzka

Peter Poleč, tréner:

„Posily zatiaľ nemáme žiadne, hráčov máme svojich. Pracujeme na doplnení, ale nemáme ešte nikoho. S výsledkami v príprave panuje nespokojnosť a dá sa povedať, že každý zápas sme hrali v inej zostave. Bola to improvizácia, schádzali