Simplea otvorila v Liptovskom Mikuláši svoju prvú franšízovú pobočku na Slovensku

Nová finančno-sprostredkovateľská spoločnosť, so zahraničným know-how a patriaca do úspešnej českej finančnej skupiny Partners, otvorila svoju prvú slovenskú pobočku Simplea Point.

Záujemcovia od tohto dňa nájdu svojich konzultantov v nových, moderných priestoroch na adrese Kolomana Sokola 10 v Liptovskom Mikuláši. Slávnostného otvorenia sa v piatok 18. marca zúčastnilo 70 ľudí z prostredia finančníctva a poisťovníctva, ale aj predstavitelia miestnej samosprávy, vrátane zástupcu primátora. Medzi hosťami nechýbali ani zástupcovia vedenia materskej českej skupiny Partners. Spoločnosť Simplea zastupoval jej konateľ a country manager Peter Michajlov.

V nových priestoroch pobočky Simplea Point v Liptovskom Mikuláši získajú klienti široké portfólio finančných produktov a služieb. Cieľom spoločnosti je ešte viac sa priblížiť svojim klientom a ponúknuť im tak všetko, čo potrebujú, prakticky „pod jednou strechou“. O profesionálny finančný plán či pomoc pri výbere vhodného produktu sa postará jeden z piatich stálych konzultantov, z ktorých každý má dlhoročnú prax a skúsenosti v odbore finančného plánovania. Prvou franšízantkou a prevádzkovateľkou Simplea Pointu na Slovensku je Kateřina Porubská, ktorá sa venuje oblasti finančníctva viac ako 7 rokov. „Je to aj naplnením môjho sna mať vlastné podnikanie a vlastnú firmu“, uviedla pri slávnostnom otvorení pobočky v úlohe hostiteľky.

„Simplea Pointy sú moderné, komfortné „kamenné“ pobočky, prevádzkované vo veľkých i menších mestách, ponúkajúce klientom profesionálne finančné služby a dostupnosť najlepších finančných produktov z trhu. Na slovenskom trhu ide o nový podnikateľský model s vlastným, rokmi overeným, know-how v oblasti financií, ktorý tu nemá obdobu. Do konca tohto roka by sme chceli vybudovať do 50 franšízových pobočiek Simplea Point, podporených tímom 150 - 200 špičkových licencovaných finančných sprostredkovateľov naprieč všetkými regiónmi Slovenska,“ približuje Peter Michajlov, riaditeľ a konateľ spoločnosti Simplea. „Sme radi, že sme mohli prvú pobočku otvoriť práve v Liptovskom Mikuláši. Naším cieľom je byť blízko ľudí nielen v najväčších slovenských mestách, ale všade tam, kde by nás mohli potrebovať. Aj preto už čoskoro plánujeme otvoriť novú pobočku napríklad v Žiline, Námestove a nasledovať bude Bratislava,“ dopĺňa Martin Frantík, senior partner spoločnosti Simplea Financial Services. Tím Simplea dnes tvorí takmer sto licencovaných spolupracovníkov a už čoskoro privíta svojho tisíceho spokojného klienta.

O SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, S. R. O.

Simplea Financial Services je súčasťou českej finančnej skupiny Partners, ktorej obrat v roku 2021 prekročil stodvadsať miliónov eur. Materská spoločnosť Partners Financial Services je od roku 2009 najväčšou spoločnosťou zaoberajúcou sa finančným plánovaním a sprostredkovaním v Českej republike. Jej tím je tvorený 2 400 finančnými profesionálmi, obsluhujúcimi viac ako šesťstotisíc klientov. Skupina tiež prevádzkuje 110 franšízových poradenských pobočiek, vlastnú poisťovňu Simplea, investičnú spoločnosť Partners IS, nehnuteľnostný fond Trigea a dôchodkovú spoločnosť Rentea. Mediálnu divíziu skupiny na Slovensku zastupuje Next Page Media, prevádzkujúca napríklad server peniaze.sk.,