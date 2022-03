V sedmičke prvá zimovala Hrboltová, ktorú chcú o prípadný postup vyššie v jarnej časti pripraviť Lúčky

Niektoré kluby v siedmej lige stále avizujú, že na trávnikoch majú ešte sneh, takže nevedia čo bude s prvým kolom. Ale viac menej sú všetci pripravení.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvá zimovala L. Teplá, naopak posledná L. Kokava. Šiesta liga bude na jar zaujímavá Čítajte

LIPTOV. Svoju prípravu v zimnom období a predsezónne plány do jarnej časti zhodnotili všetky siedmoligové Liptovské tímy.

TJ Družstevník Liptovský Trnovec

Peter Jurčo, predseda klubu:

„Čo sa týka tej zimnej prípravy, bola dosť slabá, pretože málokedy sme sa stretli vo väčšom počte hráčov. Poväčšine sme trénovali na umelej tráve, v telocvični a sem-tam aj v posilňovni. Odohrali sme tri prípravné zápasy, ešte jeden nás čaká. V nich sme utŕžili dve prehry a jedno víťazstvo. Avšak aj v týchto zápasoch sa nás stretávalo málo, len jedenásť--dvanásť hráčov, pretože vždy mal niekto niečo, či už bol chorý alebo pracovne vyťažený. Herný prejav na lopte nebol až taký zlý, ale odchádzali sme po kondičnej stránke, preto verím že do začiatku súťaže sa to zlepší.

Káder sa nemenil. Jedine nás opustil brankár Staroň, ktorý odišiel na hosťovanie do Liptovskej Ondrašovej. A k nám prišiel z Uhorskej brankár Štefan Chudoba a vrátil sa nám aj ďalší brankár Jakub Bartonek, ktorý zmenil prácu, a tak mohol opäť naskočiť do futbalového kolotoča. Ešte máme rozpracovaných dvoch hráčov, ktorí by nás mohli doplniť, ale zatiaľ to nie je isté.

Ambície sú udržať si v tabuľke postavenie, ako máme po jeseni, teda okolo 9.-10. miesta a zastabilizovať káder.

Ihrisko je v stave, že ak sa neoteplí, tak nevieme, či stihneme trávnik pripraviť na prvé kolo. Je tam ešte sneh a je hrboľaté, určite by sme boli za to aby sa prvé kolo preložilo.“

FK LiptovskéVlachy

Robert Klubica, predseda klubu:

„Trénujeme v podstate len v telocvični. Odohrali sme zatiaľ len jeden prípravný zápas, kde sme mali slabší začiatok, ale neskôr to už bolo v pohode.

Hráčov máme relatívne dostatok. Káder zostal pokope, takže budeme hrať v tom zložení ako v jesennej časti.