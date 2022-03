Futbalisti z Podturne majú jednoznačný postupový cieľ. V Kríži chcú futbal zachrániť

Liptovskí futbalisti v osmičke už naplno trénujú a sú pripravení na štart ligy, respektíve pokračovanie jej jarnou časťou sezóny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V sedmičke prvá zimovala Hrboltová, ktorú chcú o prípadný postup vyššie v jarnej časti pripraviť Lúčky Čítajte

LIPTOV. Aj Liptovskí futbalisti v osmičke už naplno trénujú a sú pripravení na štart ligy, respektíve pokračovanie jej jarnou časťou sezóny.

ŠK Kriváň Liptovská Ondrašová

Ľuboš Glončák, predseda:

„V decembri sme nechali chalanov oddýchnuť a v januári sme pokračovali v tréningovom procese dvakrát v týždni. Muži a U19 začali trénovať v januári na umelej tráve na Tatrane.

Už sme zapojili aj všetky žiacke oddiely, ale oni trénujú v telocvični, ktoré už v októbri vybavil náš tréner Demenčík na evanjelickej ZŠ a na ZŠ Aurela Stodolu. Od februára muži absolvovali cez víkendy priateľské zápasy (Ľubeľa, Hrboltová, Trnovec, Smrečany a Bobrovec), kde sme zapojili aj chlapcov z U19.

Naši žiaci U11 sa zúčastnili (13.3.) minifutbalového turnaja v Ľubochni, kde získali noví hráči v tejto kategórii U11 prvé zápasové skúsenosti.

Na jarnú časť sme doplnili brankársky post Jozefom Staroňom a do útoku prišiel Milan Sokol. Chceme aj tento rok do A kádra zapájať chlapcov z U19, a tým dosiahnuť plynulý prechod k mužom.

Prešiel som si viaceré súperove ihriská a myslím si, že aktuálne nie sú spôsobilé na majstrovské zápasy, ktoré by sa už najbližší víkend mali začať. Uvidíme, možno sa ten sneh dovtedy predsa len roztopí. Možno by sa na LFZ mali zamyslieť a zvážiť, či začiatok jarnej časti neposunúť na apríl.“

TJ VALASKÁ DUBOVÁ

Marián Jantek:

„Nikto neodišiel, ani o nikoho sme káder nedoplnili. Aj ja pokračujem, hoci mám už 46 rokov, ale pomaly uvažujem nad koncom. Vcelku hráčov je dosť, avšak z týždňa na týždeň bývalo v zostave aj štyri-päť zmien. Dakto je v škole, druhý v