Najlepší športovci sú Alena Kánová a Basketbalistky

Ružomberok spoznal svojich najlepších športovcov za rok 2021.

RUŽOMBEROK. Vo veľkej zasadačke ružomberskej radnice minulý pondelok (21. marca) boli vyhodnotení najlepší športovci mesta za rok 2021.

Program otvoril ružomberský primátor Igor Čombor. Hosťom milej slávnosti, na úvod ktorej zaspievali Dominik Zrubák a Natália Maderová zo Základnej umeleckej školy Ľudovíta Fullu, bol mikulášsky vodný slalomár Jakub Grigar, vlani strieborný pod piatimi kruhmi v Tokiu v kategórii K1.

Vyznania vzácnej návštevy

„Na začiatku aj ja som chcel byť futbalista, hokejista a na chvíľu i basketbalista, ale i trochu z donútenia som sa dostal k divokej vode. Bál som so tam vôbec ísť, že sa utopím, no napokon ma otec presvedčil. Pri zrode mojej športovej kariéry boli obaja rodičia, hneď na druhý tréning išla so mnou mamina. No najdôležitejší bol ocino, ktorý ma sprevádzal takmer na každých pretekoch a vždy som v ňom cítil veľkú oporu. Do mikulášskeho areálu som prvý raz zavítal ako chlapec, keď sa u nás konali tradičné Tatranské slalomy,“ oprášil trochu svoje začiatky 24--ročný slovenský reprezentant. Grigar sa dotkol aj posunu tokijskej olympiády o rok neskôr. „Pre mňa to bolo také šťastie v nešťastí. Len mesiac pred olympijskou nomináciou som vymenil trénera, takže na začiatku sme sa dáko nepoznali a ten rok nám veľmi pomohol.“ Tretí v ankete Klubu športových redaktorov Slovenského syndikátu novinárov za rok 2021 stručne prítomným priblížil i najbližšiu budúcnosť: „Výziev je viac. Veľmi významnou športovou sú v máji majstrovstvá Európy v Liptovskom Mikuláši, na ktoré sa najviac teším. Nuž a s priateľkou čakáme prírastok, čo bude ďalšia výnimočná udalosť.“

Prekvapenie menom Kánová