Mladí sa ukázali až v ďalekom Švédsku

Na konci hokejovej sezóny vycestovali šiestaci Hokejových talentov MHK 32, o. z., do Švédska, aby si na turnaji HV 71 Prolympia Trophy U13 zmerali sily so svojimi rovesníkmi.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. „Naši hokejoví šiestaci prišli zo Švédska s novou iskrou,“ v úvode poznamenal tréner 6. triedy Hokejových talentov Jerguš Čáni. V hokejovej aréne Husquarna Garden (Jönkö-ping) sa zišlo celkovo 8 tímov mladých hokejistov ročníka 2009 alebo neskôr (U13).





Mikulášske hokejové talenty mali zastúpenie v dvoch mužstvách, bieli a modrí. Celkovo 28 hráčov absolvovalo hneď po prílete prehliadku štadióna, celého zázemia a nakoniec si zastrieľali v tzv. skills corner (strelnica). Deň zavŕšili zápasom domáceho A mužstva HV 71, čo bol pre všetkých veľký zážitok. Nasledujúci deň absolvovali tréning na ľade a poobede prípravné zápasy s domácim HV 71. Samotný turnaj prebiehal 18. – 20. marca a každý tím odohral deväť zápasov 2 x 15 min.



„Na turnaji sme zažili všetky emócie, radosť aj smútok, vyhralo sa aj prehralo. Chlapci do toho vložili všetko. Podstatné však je, že sa naši hráči v kvalitnej konkurencii nestratili. Ukázali, že ich hokej baví a boli vyrovnaný súper. Zároveň to bola vzácna skúsenosť vidieť, ako hokej funguje v inej krajine a že musia na sebe neustále pracovať,'' opísal Čáni.



Počas celého turnaja vládla priateľská atmosféra. Po športových výkonoch bola príležitosť obzrieť si aj okolie mesta Jönköping. Aj tieto aktivity pomohli utužiť kolektív.



„Ďakujeme klubu HV 71 za pozvanie a starostlivosť počas celého turnaja. Poďakovanie patrí aj rodičom, bez ktorých by to nebolo možné. Celý tento turnaj je určite ďalšou motiváciou pre nás všetkých a odnášame si veľa nezabudnuteľných zážitkov,'' doplnil Čáni.

Výsledky: 3. miesto Modrí – Hokejové talenty MHK 32 LM, 6. miesto Bieli – Hokejové talenty MHK 32 LM, o.z.

