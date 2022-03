Prípravy na obľúbený Liptov ride sú už v plnom prúde

Športové podujatie, ktoré na Slovensku nemá konkurenciu, sa po dvojročnej nútenej odmlke opäť vracia na výslnie. Liptov Ride spája letné a zimné športy v jeden – beh, skialp, zjazd, bicykel a kajak.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Novinky v registrácii na Liptov Ride 2020 Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Pred blížiacim sa štartom Liptov Ride sme sa rozprávali s členkou organizačného výboru Zuzanou Homolovou.



Po dvojročnej odmlke bude opäť Liptov Ride, asi pre mnohých športovcov pozitívna informácia.

Po dvojročnej pandemickej pauze pokračujeme 5. ročníkom Liptov Ride. Tešíme sa na sobotu 9. 4., kedy sa opäť spojí zimná športová sezóna s letnou. Väčšina tímov si preniesla registráciu ešte z roku 2020. Je to radosť organizovať podujatie pre takýchto skvelých fanúšikov. A my sa nesmierne tešíme, že situácia nám znova umožnili podujatie zorganizovať.



Ako ovplyvnila odmlka a pandémia Liptov Ride?

Dva neuskutočnené ročníky chýbali. Zrušenie ročníka 2020 bolo nečakané, covid bol vo svete nová situácia a nevedeli sme, čo ďalej spôsobí. Navyše sa svet zavrel približne 3 týždne pred dátumom pretekov, organizácia bola vtedy v plnom prúde. Zrušili sme všetko, čo sa dalo, a ten ročník sme si teda oddýchli. Začiatkom roka 2021 sme aj začali zľahka s prípravami, no situácia s pandémiou sa nezlepšovala,