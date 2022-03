Konal sa prvý ročník hokejového memoriálu V. Školiaka

Na počesť mikulášskej hokejovej legendy Vincenta Školiaka odohrali hokejisti oldboys tímov, v uplynulý víkend zápasy v prvom ročníku hokejového turnaja - Memoriál V. Školiaka.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Liptovskú hokejovú legendu Vincenta Školiaka st., ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami, si budú každoročne pripomínať hokejovým turnajom old boys, ktorý bude na jeho počesť niesť názov Memoriál Vincenta Školiaka. Uplynulý víkend sa konal jeho nultý, respektíve prvý ročník.





Hlavným organizátor memoriálu je jeho kamarát Marian „Mako“ Székely:

„Vinco si to určite zaslúži. Bol to skvelý chlap a úžasný hokejista, preto ma nesmier-ne teší, že sa nám ho podarilo zorganizovať a prišli si hokejom uctiť jeho pamiatku hráči z Mikuláša, kde hral aj jeho syn, Žiliny i Prešova. Dúfam, že memoriálom si ho budeme pripomínať aj v budúcich ročníkoch turnaja.“



Úvodné buly, na ktorom stál aj René Školiak, vhodili spoločne a symbolicky primátor mesta L. Mikuláš Ján Blcháč a manželka V. Školiaka st. Celý turnaj sa niesol v dobrej hokejovej nálade a hráči old boys tímov si ho užili. Víťazom sa stali domáci old boys MHK 32 L. Mikuláš.



Výsledky:

L. Mikuláš – Žilina 6:1 (G: Pleva 2, Škácha, Bella, Mako, Mravec), L. Mikuláš – Prešov 12:4 (G: Škácha 3, Cibuľa 2, Školiak 2, Záruba, Láni, Bella, Haslík, Pleva), Žilina – Prešov 3:5.



Poradie: 1. Liptovský Mikuláš, 2. Prešov, 3. Žilina.

Najlepší brankár: M. Kruppa (LM),

naj. obranca: E. Lovíšek (ZA),

naj. útočník: M. Sučko (PO),

naj. strelec: R. Škácha 4. góly (LM),

najstarší hráč turnaja: M. Mako Székely

