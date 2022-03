J. Čačo je zvlášť pyšný na svojich chlapcov v Tatrane

Pravého obrancu zdobila rýchlosť i podpora útoku. Medzi novými piatimi laureátmi Liptovského futbalového zväzu (LFZ) je aj Ján Čačo, narodený síce v Brezovici nad Torysou, no celý život, už od chlapca, bol spätý s Ružomberkom.

RUŽOMBEROK. „Začínal som ako žiak v dvanástich rokoch ´Gefa´ Hofmana, so staršími chalanmi. Ja som ročník narodenia 1949, pričom ostatní boli zväčša ´štyridsaťšestky“. Potom nás trénoval Anton Červienka,“ zalovil v pamäti J. Čačo.

Veľký postup nevyšiel

Po doraste, kde prešiel rukami viacerých trénerov, sa v roku 1967 ocitol ako 18-ročný v kabíne ružomberského A mužstva. Až na vojenčinu v Dukle Nováky a potom po prevelení v Dukle Bohumín, pôsobil len na jednej, a to dolnoliptovskej futbalovej adrese. Bolo to obdobie, keď mužstvo najprv z krajských majstrovstiev postúpilo do divízie a hneď nato do národnej ligy.





„Nikdy nezabudnem na sezónu 1975/1976, hoci napokon vyústila v značné sklamanie. Spolu s ČH Bratislava Ružomberok bojoval o postup do druhej československej ligy. V poslednom kole sme vyhrali v Nových Zámkoch 4:0 a náš rival doma zdolal úplne odovzdaný Liptovský Mikuláš 5:0. Vtedy sa hovorilo ako