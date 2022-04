Alpské zruby a goralské drevenice. Súčasní stavitelia sa tradičnou kultúrou inšpirujú len málo

Od klasických dreveníc prešli cez televízorové domy až po podnikateľské baroko. Ako sa zmenila architektúra podhorských oblastí na Liptove.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Etnologička Iveta Zuskinová sa venovala dôkladnému skúmaniu a zaznamenávaniu tradičnej ľudovej architektúry na Liptove. V priebehu polstoročia prešli podhorské oblasti dramatickou zmenou. Pôvodné stavby vymizli a hoci sa chválime obdivom k tradíciám, inšpiráciu v staviteľstve z minulosti regiónov hľadáme len málo.

Ivete Zuskinovej v súčasnosti vychádza komplexná monografia, ktorá zaznamenáva vývoj ľudového staviteľstva v Liptove.

V článku sa dozviete: Ako vyzerali tradičné domy na Liptove?

Aké domy ich nahradili?

O krikľavosti fasád domov a plastových oknách na dreveniciach

Kde je najstaršia drevenica na Liptove?

Prečo sú tradičné domy úzke?

Kedy drevo vystriedali kamene a tehly?

Kde sa dá ešte vidieť a zažiť tradičná architektúra Liptova?

Od šesťdesiatych rokov ste dokumentovali architektúru Liptova. Ako sa zmenila?

Veľká väčšina domov, ktoré som fotografovala a zaznamenávala, dnes už nestojí. Obdobie po roku 1948 výrazne poznačilo a ovplyvnilo stav ľudového staviteľstva v Liptove. Hospodárske a politické udalosti v spoločnosti postihli najmä vidiecke prostredie. Došlo k zmenám v hodnotových orientáciách obyvateľstva. Všetko pôvodné sa začalo považovať za staré, nehodnotné a nemoderné.

Idea vyrovnania sa dediny s mestom priniesla nové formy unifikovanej výstavby, ktorá nebola dôstojnou náhradou za pôvodnú ľudovú stavebnú kultúru. S nástupom kolektivizácie poľnohospodárskej pôdy došlo aj k chátraniu a devastácii hospodárskych stavieb.

Čo nahradilo tradičnú zástavbu?

Najskôr sa v Liptove, koncom 50. a začiatkom 60. rokov, stavali takzvané kaplnky, boli to domy s manzardami. Potom to boli trojpodlažné domy s bývaním v suteréne. A potom celé ulice takzvaných televízorových domov s rovnými strechami. Nuž a na prelome storočí vidíme takzvané podnikateľské baroko s vežičkami.

Ľudia bývali v suteréne?

Áno. Boli zvyknutí na bývanie v malých priestoroch. Potom mali zrazu veľké domy aj so siedmymi izbami. Nevedeli ich využiť, bolo to pre nich zbytočné. Tak bývali v úplne najspodnejších priestoroch. Hore, na poschodiach mali nový nábytok, postele, dokonca na podlahách aj igelity, aby si toto bývanie nezašpinili. Ale nebývali tam, bolo to skôr pre výnimočné udalosti, návštevy. Samozrejme, postupne sa to menilo.

Hovoríme o kaplnkových a televízorových domoch. Môžeme mať určité výhrady ale skúsme ich porovnať so súčasnou zástavbou obcí na Liptove.