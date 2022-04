Juraj Zlejší: Raz mi ponúkali aj vrecko zemiakov, ak sa posnažím pomôcť

Rozhodca zažil aj to, ako si brankár počas zápasu odskočil za bránu na potrebu. V dnešnom pokračovaní seriálu o futbalových rozhodcoch máme víťaza ankety Najlepší futbalový rozhodca Liptovského futbalového zväzu za rok 2021. Rozhoduje už 18 rokov. Juraj Zlejší.

LIPTOV. Futbalová sezóna sa už naplno rozbehla, a tak aj náš rozhodcovský projekt, pri ktorom sme vám bližšie predstavovali futbalových rozhodcov z Liptova, nateraz odložíme. No zároveň ho pre túto prvú „zimnú“ kapitolu uzavrieme najlepším rozhodcom Liptovského futbalového zväzu za rok 2021, ktorým sa na nedávnom vyhlásení tejto ankety stal 37-ročný Juraj Zlejší.



Od kedy sa venujete rozhodcovskej činnosti?

No už to veru bude nejakých pár rôčkov. Približné od mojich 19 rokov, teda už to je 18 rokov, čo rozhodujem.



Ako ste sa k rozhodovaniu vlastne dostali?

V tej dobe ma oslovil vtedajší predseda komisie rozhodca Lajko Perašin, či to nechcem skúsiť. A išiel som hneď do toho.



Ako by ste sa charakterizovali, aký ste typ rozhodcu? Necháte hrať aj tvrdšiu hru?

Skôr by to asi vedeli povedať iní, aký som typ rozhodcu. Ale snažím sa byť priateľský k hráčom, keďže som tiež hrával futbal. A či nechám hrať tvrdšiu hru, to záleží od každého zápasu, lebo každé stretnutie je iné. No určíte poriadok musí byť na hracej ploche vždy.



Aktuálne patríte k najlepším rozhodcom LFZ za rok 2021. Čím myslíte, že ste si to vyslúžili?

Táto otázka by bola skôr na kompetentných ľudí, ktorí o tom rozhodli. Ale pravdu- povediac, vôbec som to nečakal, že by som to mohol byť ja. No veľmi ma to potešilo a cením si to.

