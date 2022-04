Aj keď to bol len prípravný zápas, bol plný štadión

Fanúšikovia sa prišli pozrieť na českú hokejovú legendu Jaromíra Jágra. Mikulášski hokejisti odohrali v utorok (5. 4.) prípravný zápas s českým extraligistom Kladnom, ktoré onedlho, tak ako nás, čakajú v českej extralige barážové stretnutia o udržanie sa.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Hokejisti extraligového mikulášskeho klubu MHK 32 Liptovský Mikuláš sa pripravujú na barážové zápasy o udržanie sa v najvyššej hokejovej súťaži, kde ich súperom bude jeden z finálovej dvojice Žilina – Martin (finálové boje v prvej lige už prebiehajú, Martinčania zatiaľ vyhrávajú 2:0 na zápasy, pozn. redakcie).



Počas tohto tréningového obdobia Liptáci odohrali niekoľko prípravných zápasov. Ten posledný bol proti českému extraligistovi – tímu Rytíři Kladno na čele s jeho lídrom a hokejovou legendou Jaromírom Jágrom.

Liptáci išli do vedenia už v druhej minúte

Hokej sa hral naplno, nechýbali skvelé šance na oboch stranách a ukázali sa aj nejaké emócie. Mikulášania sa proti českému súperovi, ktorého tiež v domácej najvyššej súťaži čaká baráž o udržanie sa v lige, nestratili a hneď v úvode, v druhej minúte išli do vedenia zásluhou Saliju

Neskôr mal po faule výhodu samostatného nájazdu práve legendárny Jágr, avšak mladý brankár Patrik Kozel pohotovo zasiahol a puk za svoj chrbát nepustil.

Hra bola vyrovnaná, ale gólové hody v prvej tretine boli už len na strane Kladna. V 16. minúte vyrovnal Kubík, Indrák poslal svoj tím do vedenia a Jágr aj vo svojich päťdesiatich rokoch ukázal, že stále vie strieľať góly, 20. minúta – 3:1.



Druhá tretina sa začala podobne ako tá prvá. V jej úvode, v 23. minúte, strelil gól a znížil na 2:3 Uhrík. Plný mikulášsky zimák videl aj skvelé prečíslenie a následne vyrovnanie v 37. minúte, keď vyrazili do rýchleho brejku mladíci – Uhrík nahral Haluškovi a ten presnou strelou od žrde vyrovnal na 3:3. To bolo, čo sa gólov týka, od Liptákov všetko.

Ešte v druhej tretine poslal v 40. minúte Kladno do vedenia Indrák a v poslednej tretej časti zápasu ešte pridal dva presné zásahy Hlava (v 45. a 59. min.). A ten stanovil aj konečne skóre prvého prípravného zápasu na 3:6.

MHK 32 Liptovský Mikuláš – Rytíři Kladno 3:6 (1:3, 2:1, 0:2)

Góly a asistencie: 2. Salija (Hovorka, Handlovský), 23. Uhrík (Mezovský, Paločko), 37. Haluška (Ďuriš, Uhrík), – 16. Kubík (Plekanec, Beránek), 18. Indrák (Jágr, Wood), 20. Jágr, 40. Indrák (Beran), 45. Hlava (Kubík, Plekanec), 59. Hlava (Kubík, Babka)

V článku sa dočítate aj: Ako vnímali tento zápas fanúšikovia, ktorí boli na štadióne osobne. Prečo bol plný štadión, keď to bol len prípravný zápas. Divák zavítal na hokej po 20 rokoch. Legenda Jágr hovorí o hokeji a Liptove. Zápas hodnotia aj Hovorka a brankár Kozel. A iné...

Diváci boli zvedaví na Jágra

A aký teda bol prvý prípravný zápas? (odohrajú dva, ten druhý je na programe 7. 4. pozn. redaktora).

Nevedno prečo, či boli fanúšikovia zvedaví, ako sú na baráž pripravení domáci hokejisti, alebo pritiahol fanúšikov hokeja český súper s legendami vo svojich radoch, ale mikulášsky štadión praskal vo švíkoch, a to sa veru už dávno nestalo. A