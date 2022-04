Vrátil sa domov do Tatrana a verí, že jeho šanca na hrote útoku príde

Dvadsaťročný Mikulášan Adam Matoš, ktorý s futbalom začínal už ako 5-ročný práve v domácom futbalovom klube MFK Tatran Liptovský Mikuláš, sa po rokoch vrátil.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Mikulášsky útočník Adam Matoš, ktorý po žiackom veku odišiel z domáceho materského klubu do iných slovenských klubov a neskôr hral aj v bratislavskom Slovane, je späť. Práve z bratislavského Slovana v priebehu tejto sezóny po zimnej prestávky prestupuje do Tatrana.



A aj keď v jarnej časti sezóny ho diváci doteraz v akcii moc nevideli, pretože v príprave sa zranil, už naplno zarezáva a verí, že jeho šanca na hrote útoku príde.



Odkedy hrávate futbal?

Futbal hrám od 5 rokov. Začal som práve doma v Tatrane. V 13 rokoch som odišiel do Ružomberka a následne v 17 do Slovana Bratislava, odkiaľ teraz prichádzam naspäť domov. Oslovil ma športový riaditeľ MFK Ján Papaj, či by som nemal záujem sa vrátiť, bolo to už v lete, ale hosťovanie vtedy nevyšlo. Ale teraz v zime už neboli žiadne komplikácie a mohol som prísť na prestup.



Kde sa najlepšie cítite na ihrisku?

Na hrote útoku.



Po toľkých rokoch opäť na Tatrane. Aký je to pocit?

Tatran je môj rodný klub, strávil som tu niekoľko rokov a fandil som vždy, aj keď som už hral inde. Prostredie a ľudí poznám veľmi dobre a doma sa predsa vždy cíti človek najlepšie.

S akým číslom na drese hrávate a prečo práve to číslo?

Hrávam s číslom 21. Moja mamina sa narodila 21. a je mojou najväčšou fanúšičkou, takže dúfam, že mi to číslo prinesie šťastie.