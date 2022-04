Klinika vnútorného lekárstva ÚVN dostala vybavenie za 80-tisíc eur

Klinika vnútorného lekárstva Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku získala nové materiálno-technické vybavenie v hodnote vyše 80-tisíc eur.

RUŽOMBEROK. Klinika vnútorného lekárstva Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Ružomberku získala nové materiálno-technické vybavenie v hodnote vyše 80-tisíc eur. Novinky majú pomôcť zlepšiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť o hospitalizovaných pacientov. Venovalo ich občianske združenie (OZ) Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Ružomberok.

Súčasťou daru boli nové pacientske stolíky k lôžkam na klinike vnútorného lekárstva, dva resuscitačné stolíky pre jednotku intenzívnej starostlivosti či nové prístroje na meranie EKG a krvného tlaku.

Prečítajte si aj:

Prečítajte si aj: Ukrajinské matky sa zamestnávateľov pýtajú najmä na pracovnú dobu Čítajte

„ Tiež prístroj, ktorý slúži na vyhodnocovanie zápalu dýchacích ciest pre pacientov s respiračnými problémami," priblížila hovorkyňa ÚVN Petra Dišková. Toto zariadenie bude podľa hovorkyne slúžiť pacientom na imuno-alergologickej ambulancii. Pre dialyzačné pracovisko zakúpilo OZ novú chladiacu vitrínu.

Predseda OZ Priatelia kliniky vnútorného lekárstva Antonín Hruboň zhodnotil, že v zdravotníctve v súčasnosti chýbajú finančné prostriedky. To bol podľa neho jeden z dôvodov ich založenia. "Môžeme si takto veľmi pomôcť. Vylepšuje sa prístrojové vybavenie v rámci kliniky, snažíme sa tunajšie prostredie poľudštiť pre pacientov. Peniaze idú do zmysluplných výdavkov. Profitujeme z toho my, nemocnica aj pacienti," zhodnotil.

Riaditeľ ÚVN Robert Rusnák dodal, že združenie od roku 2017 venovalo nemocnici už vyše 400-tisíc eur.