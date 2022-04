Pre Tatran to bola napokon povinná jazda

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš vyhrali v zápase 6. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa, ktorý sa hral 16. 4., na ihrisku súpera FK Senica 0:3.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ružomberok aj v oslabení o jedného hráča odolal Slovanu. Gól však v zápase nepadol Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, SENICA. Pre obrovské finančné problémy, výrazne oslabená Senica, ktorá prišla o svojich hráčov zo zákaldného kádra, napokon postavila väčšinu dorastencov, pričom vekový priemer kádra bol 19 a pol roka.

Ale Liptáci v zápase nič nepodcenili a snažili sa hrať naplno. A aj keď skóre otvoril až v 32 minúte hry Dragan Andrič, konečný výsledok si Mikulášania v pohodlí ustrážili. Senicu napokon porazili 3:0.

Priebeh zápasu:

Seničania po výpovediach ôsmich hráčov a realizačného tímu nastúpili na zápas s dorasteneckým výberom, ktorý doplnili štyria futbalisti z A-kádra Mihál, Mašulovič, Anaba a Duda. Hostia boli teda proti oslabenej Senici favoritom zápasu. Od začiatku držali loptu vo svojej moci. Mladí Seničania však bojovali, pozorne bránili, ale do šancí sa dostali iba hostia. V 10. minúte lopta po Andričovej hlavičke išla nad, o minútu po centi Krčíka mal výbornú pozíciu Staš, no hlavou mieril vedľa. S Filinského strelou v 23. minúte si brankár Čermák poradil a zatiaľ jediný gól padol v 32. minúte, kedy po centri Pavúka nepostrážili Andriča a ten hlavou usmernil loptu k ľavej žrdi.



Po prestávke bolo viac vzruchu pred oboma bránami. V 47. minúte bol v gólovej šanci Andrič, branár Čermák loptu kryl. O 5 minút si senický mladý brankár poradil aj s delovkou Staša. Hostia dokázali udrieť dvakrát v priebehu dvoch minút a definitívne rozhodli o osude stretnutia. V 60. minúte po centi Pinteho skóroval druhýkrát hlavičkou Andrič, o minútu strelu Flaka brankár Čermák iba vyrazil a loptu do prázdnej brány usmernil Voško. Potom sa osmelili aj mladí Seničania a mohli dokonca streliť gól. V 77. minúte vystrelili prvýkrát na bránu, keď Koprnovu strelu brankár kryl, ten istý hráč bol pri chuti a jeho ďalšiu jedovku brankár Sváček iba s námahou vyrazil na roh. Hneď po jeho zahratí sa dostal do gólovky Stachovič, ktorý nastrelil brvno hosťujúcej brány. V 84. minúte mohli ešte skórovať hostia, kedy chybu obrancu Senice pred Stašom výborným zákrokom zachránil Čermák.

FK Senica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 0:3 (0:1)

Góly: 32., 60. Andrič, 61. Voško.

Rozhodovali: Kráľovič – Štofik, Halíček, bez kariet,

313 divákov



Senica: Čermák – Koprna (86. Barcaj), Mašulovič, Mihal - Prelec (66. Stachovič), Duda, Škodáček, Bíly (74. Osvald), Anaba – Kudláč (65. Vrablic), Macho (86. Ravas)



Liptovský Mikuláš: Sváček (84. Mikušiak) – Krčík, Šindelář, Nagy, Pavúk – Bielák - Pinte (63. Káčerík), Staš, Filinský (46. Voško), Flak (63. Švec) – Andrič (84. Diviš)

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poznáme najlepšiu šiestoligovú futbalovú jedenástku uplynulého kola Čítajte

Súvisiaci článok