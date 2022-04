Liptáci vstúpili do baráže prehrou

Hokejisti Žiliny zvíťazili v úvodnom stretnutí baráže o účasť v Tipos extralige doma nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ, ŽILINA. Hokejisti Žiliny zvíťazili v úvodnom stretnutí baráže o účasť v Tipos extralige doma nad MHK 32 Liptovský Mikuláš 2:1.



Zápas napokon rozhodol Exmikulášan Marcel Petrán, ktorý poslal svoj žilinský tím do vedenia v 45. minúte a rozhodol tak o tesnom víťazstve Vlkov.

Do brány Liptákov sa postavil mladý a v extralige neskúsený brankár Lietava.



Druhý duel je na programe v pondelok (17. 4.) opäť v Žiline.

Priebeh prvého zápasu:

Domáci sa ujali vedenia už v 4. minúte, keď sa presadil Petráš. V ďalšom priebehu si vypracovali šance obe mužstvá, no diváci čakali na gól do 14. minúty, keď sa po prihrávke Kuraliho presadil Handlovský a vyrovnal na 1:1. V 25. minúte sa ocitol v dobrej šanci Cebák, ale nevyšlo mu zakončenie.



Liptovský Mikuláš mal viac z hry a v 32. minúte ho mohol poslať do vedenia Handlovský, no vyznamenal sa Škorvánek. Obe mužstvá hrali čisto, a tak za prvé dve tretiny nešiel nikto na trestnú lavicu. Prvé vylúčenie prišlo až v 43. minúte a už minútu po Cebákovi išiel na trestnú aj Ventelä. Žilina presilovku o dvoch hráčov využila, keď sa presadil Petran a svoj tím poslal do vedenia. Mikuláš sa v ďalších minútach snažil o vyrovnanie, zahral si aj dve presilovky, druhú na konci zápasu, keď odvolal aj brankára, no gól už nestrelil.

Vlci Žilina – MHk 32 Liptovský Mikuláš 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Góly: 4. Petráš, 45. Petran (Petráš) – 14. Handlovský (Kurali). ,

vylúčení: 2:2, presilovky: 1:0,

oslabenia: 0:0,

3680 divákov.



Vlci Žilina: Škorvánek – Šidlík, Jansons, Sloboda, Petran, Hřebíček, Drtina – Petráš, Halama, Macek – Tibenský, Šmída, Safaralejev – Koyš, Markovič, Mikula – Vybiral, Linet, Cíger – Lopušan, Rehák



MHk 32 Liptovský Mikuláš: Lietava – Ventelä, Cebák, Salija, Kurali, Mezovský, Pavúk, Droppa – Handlovský, Hovorka, Kriška – Uhrík, Elo, Šiksatdarov – Haluška, Walega, Paločko – Ďuriš, Babka, Feherpataky – Dunčko

Po zápase povedal asistent trénera Pavol Šimko:

„Konečne to celé vypuklo, predsa len ten čas, čo sme čakali na samotnú baráž, bol nesmierne dlhý. K zápasu. Prvú tretinu sme boli takí nesúmerní, ale v druhej to bolo už úplne niečo iné a som presvedčený, že ten výsledok sme mali zvládnuť na našu stranu. Avšak chýbal nám moment prekvapenia a nejak sme to hrali na krásu. V tretej tretine si Žilina počkal na svoju šancu, išli sme do troch hráčov a súper nás potrestal. Následne sme sa už nevedeli do zápasu vrátiť a otočiť.“

Rozpis barážových zápasov:

2. zápas: pondelok (18. 4.) Vlci Žilina – MHK 32 Lipt. Mikuláš /zápas sa skončil po uzávierke našich novín/

3. zápas: štvrtok (21. 4.) MHK 32 Lipt. Mikuláš – Vlci Žilina

4. zápas: piatok (22. 4.) MHK 32 Lipt. Mikuláš – Vlci Žilina

5. zápas: nedeľa (24. 4.) Vlci Žilina – MHK 32 Lipt. Mikuláš

6. zápas: utorok (26. 4.) MHK 32 Lipt. Mikuláš – Vlci Žilina

7. zápas: štvrtok (28. 4.) Vlci Žilina – MHK 32 Lipt. Mikuláš

(Časy zápasov ešte nie sú upresnené, pretože sa môžu meniť podľa televíznych prenosov. Zatiaľ sú stanovené na 18:00 hodinu, pozn. redaktora)

