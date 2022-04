Jaskyniari našli ľudské pozostatky, objavili stopy civilizácie starej päťtisíc rokov

V neznámej jaskyni odborníci učinili unikátny objav.

LIPTOV. Objav liptovských jaskyniarov je unikátny. Prirovnávajú ho k objavu storočia, či dokonca k národnému pokladu. Pozostatky starobylej kultúry objavili pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mikuláši pri prechádzke na skalnej terase vo vápencovom masíve.

Stalo sa to koncom roka 2021. Objav, aspoň čiastočne prvý raz prezentovali verejnosti v januári 2022.

Výskum sa medzičasom posunul a dnes vedia odborníci viac. Na miestach pracuje tím odborníkov, presné miesto náleziska pre jeho ochranu musia tajiť.

Päťtisíc rokov stará badenská kultúra

„Zhodou náhod sa v tejto oblasti túlal kamarát Michal Oravec. Našiel tu pozoruhodný otvor, ktorý sme neevidovali v našej databáze jaskýň. Vybrali sme sa ho preskúmať. Zistili sme, že je to krásne miesto, s previsom. Napadlo nám vliezť do jednej diery. Boli sme v šoku. Našli sme hrnce, pozostatky po ľuďoch, Vyzeralo to tak, že tam niekto nebol niekoľko tisíc rokov,“ opísal prvé momenty Peter Holúbek, skúsený jaskyniar zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.