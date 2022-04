22. apr 2022 o 9:54 Nájomný bytový dom na Plavisku by mali odovzdať v septembri

Nájomný bytový dom na Plavisku v Ružomberku by mali odovzdať do užívania v septembri tohto roka. Vo videu na sociálnej sieti to oznámil viceprimátor Ján Bednárik.

TASR Tlačová agentúra