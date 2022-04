V úvode sezóny po hlavičkovom súboji odpadol, dnes patrí k najlepším strelcom

Fortunaligový MFK Tatran Liptovský Mikuláš patrí v tohtoročnej futbalovej sezóne k nováčikom v najvyššej súťaži a už dnes je isté, že neskončí posledný, ako mu mnohí pred súťažou predpovedali.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Do konca súťaže zostávajú posledné štyri kolá, pričom aktuálne mikulášski futbalisti figurujú na druhom mieste v skupine o udržanie sa s 34 bodmi.

K dôležitým bodom v ťažkých zápasoch dopomohol Tatranu svojimi šiestimi gólmi aj srbský útočník Dragan Andrić.

Na futbalovom Tatrane pôsobil už v sezónach 2017-2018 a 2018-2019, avšak potom káder opustil, aby sa po roku a pol opäť vrátil. S Draganom sme sa rozprávali o jeho aktuálnej futbalovej sezóne.

Ako hodnotíte váš zápas proti Senici, kde sa vám podarilo vsietiť dva góly?Posledný zápas bol podľa mňa psychicky náročný z toho hľadiska, že sme sa dozvedeli cestou do Senice, že pravdepodobne nastúpia s dorastencami. A to je zápas, kde všetci od vás čakajú, že to ľahko zvládnete. Pritom je na ihrisku stále 11 hráčov, ktorých treba zdolať a prekonať. Vďaka Bohu, my sme ten zápas zobrali s plnou vážnosťou a strelili gól do polčasu. Následne dvomi rýchlymi gólmi na začiatku 2 polčasu sme zápas dotlačili do víťazného konca a zobrali tak veľmi doložíte body v boji o záchranu.

Vy pochádzate odkiaľ? A aké sú vaše futbalové začiatky ?

Ja pochádzam z centrálneho Srbska, z mesta Kraljevo, ktoré je 180 km južnejšie od Belehradu. Moje prvé futbalové kroky viedli z malého klubu z predmestia, kde vlastne bývam, do futbalovej akadémie „Bambi“, v ktorej som bol až po mužov. Už ako dorastenec som s bratom na skúške v zahraničí zaujal jeden z ukrajinských klubov Metallist Kharkov. A práve tu sme strávili rok v juniorke.

Potom sme sa vrátili naspäť do Srbska a svoju futbalovú kariéru pri mužoch následne začali v mestskom klube, kde sme vyrástli - Sloga (Kraljevo). V roku 2012-