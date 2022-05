Pred takmer 15 rokmi chceli pod Ľupčianskou dolinou stavať akvapark. Smelé plány nevyšli.

Šéfredaktor - MY Liptov

PARTIZÁNSKA ĽUPČA. Akvapark na lúkach za Partizánskou Ľupčou pri vstupe do Ľupčianskej doliny mal stáť 11,5 milióna eur.

Pre zámer výstavby akvaparku s termálnou vodou sa spojila v roku 2008 obec so súkromným developerom a spoločne založili akciovku Atladia. Obec dala do podniku pozemky s rozlohou 36 hektárov a za to dostala 20-percentný podiel.

Očakávali 60 stupňovú vodu