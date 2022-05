Dostať sa k Liptovskej Mare bude v lete problém

Stavebné práce spôsobia veľké dopravné obmedzenia.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Na havarijný stav mosta v liptovskomikulášskej mestskej časti Liptovská Ondrašová upozorňuje radnica už dlhodobo. Most je na tom tak zle, že oprava už nie je možná, preto ho rovno zbúrajú a postavia nový. Cestu, vrátane mosta, má v správe Žilinský samosprávny kraj.

Platné stavebné povolenie na práce má župa už presne rok. Už vtedy mesto upozorňovalo, že je najvyšší čas na opravu. Most je na frekventovanej ceste, ktorá spája mesto s veľkým akvaparkom Tatralandia, Liptovskou Marou, rekreačnou oblasťou a zároveň vedie na horský prechod Huty, ktorý spája Liptov s Oravou a je zároveň prirodzenou spojnicou pre turistov z Poľska .

V článku sa dočítate: Kedy sa začnú stavebné práce?

Kadiaľ povedú obchádzkové trasy?

Ako dlho by mala trvať oprava mosta?

Kto bude mať výnimku?

Kde všade sa budú v lete na Liptove opravovať cesty?

Práce potrvajú mesiace

Koronavírusová infekcia mala za následok niekoľko lockdownov, teda obmedzení v cestovaní, liptovskomikulášsky viceprimátor Ľuboš Trizna upozorňoval, že je to najlepší čas na takto rozsiahle stavebné práce, pretože cestovný ruch a tým aj doprava na Liptove boli v útlme. Pôvodne mala župa most opraviť ešte vlani z vlastných zdrojov. Teraz ho plánuje financovať z eurofondov, čo oddialilo začatie stavebných prác.

Verejnú súťaž na stavebné práce vyhrala košická spoločnosť Metrostav DS. Most by mala vymeniť za 480-tisíc eur. V zmluve sa píše, že práce by nemali trvať dlhšie ako osem mesiacov, no neráta sa do nich zimné obdobie.