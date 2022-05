Vodáci odštartovali tuhé nominačné boje o repre

Medzinárodný tatranský slalom už napísal svoj 74. ročník.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Tuhé vodnoslalomárske boje o reprezentáciu, aj taký mal náboj už 74. ročník Medzinárodného tatranského slalomu.

Podujatie s dlhoročnou tradíciou sa uskutočnilo uplynulý víkend v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši za účasti silnej medzinárodnej konkurencie.

Zahraniční pretekári si tak prišli otestovať liptovskú vodu pred blížiacimi sa majstrovstvami Európy, ktoré od 26. do do 29. mája bude bude hostiť Liptovský Mikuláš.



Jediný prednominovaný slovenský vodák, ktorý nemusí zbierať nominačné body, je strieborný z OH v Tokiu mikulášsky kajakár Jakub Grigar, a tak si preteky mohol užiť bez prípadného nominačného tlaku.



„To, že som bez nominačného tlaku, je určite cítiť, a teda aj do pretekov som vstúpil bez nejakého rizika, čo sa nominácie týka. Beriem to skôr ako jeden z