Jediný gól sezóny dal na kolenách, avšak ani ten mu rozhodca neuznal

Liptovská hokejová liga prednedávnom ukončila svoju tohtoročnú sezónu 2021/2022. Ako ju hodnotia kapitáni finálových tímov a čo prezradili na svojich hráčov? Dozvedeli sme sa aj to, kto je v tíme najväčší nervák, smoliar či hokejový dríč, pre ktorého nie je žiaden puk stratený.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Oslovili sme kapitánov tímov, ktoré hrali finálové zápasy tohtoročnej LHL, aby sme sa dozvedeli o sezóne, a nielen tej, niečo viac.



Pre všetkých štyroch kapitánov sme mali pripravené jednotné otázky:

1. Koľkýkrát hráte v LHL ako tím?

2. Máte už nejaké medaily z uplynulých ročníkov?

3. Ako hodnotíte vystúpenie vášho mužstva, v uplynulej sezóne v LHL?

4. Ako často ste mávali tréningy? Bola aj nejaká špeciálna príprava? Mali ste trénera či taktiku na jednotlivé zápasy?

5. Prezraďte nejakú zaujímavosť, ktorá sa vám počas sezóny prihodila.

6. Kto je najväčší dríč tímu, nervák v zápasoch alebo smoliar? Máte v tíme hráčov, ktorí sú známi niečím výnimočným?

7. Prebojovali ste sa až do finále. Aký to bol zápas? Bolo cítiť, že je to ten posledný, kde je v hre titul, a čo napokon tento duel rozhodlo?

8. Budúca sezóna a vaša účasť v nej?

Finále Divízie B malo všetko, čo malo mať

Polo hobby divízia B, kde mohlo hrať aj zopár bývalých aktívnych hokejistov, bola napínavá až do poslednej chvíle. Napokon sa vo finále stretli Black Horse a KL Team. KLT dokonale zvládol posledných pár minút finálového zápasu, duel otočil a zvíťazil.

KL Team



Karol Kováč, kapitán majstrovského tímu, vybehol vo finálovom zápase len na posledných pár minút, pretože, ako sám povedal, chcel chalanov povzbudiť a viac im dodať energie zo striedačky.



1. V lige LHL hráme od jej vzniku, čiže sme jedným z posledných zakladajúcich mužstiev myšlienky liptovskej hokejovej ligy v našom meste, respektíve na Liptove.



2. V premiérovej sezóne sme skončili druhí a máme ešte jednu bronzovú medailu. To bolo doteraz všetko. Týmto rokom sme napokon skompletovali medailovú zbierku a veľmi ma teší, že tou najcennejšou zlatou.



3. Túto sezónu považujem za úspešnú, kedže sme vyhrali dlhodobú súťaž. Je to iné ako krátky jednodňový či dvojdňový turnaj. Tu by som sa chcel poďakovať Martinovi Brezinovi, ktorý mi pri zabezpečovaní zápasov počas celej sezóny veľmi pomáhal. Nebolo to jednoduché týždeň čo týždeň popri pracovných povinnostiach nás a všetkých hráčov to skĺbiť, aby sme na zápas nastúpili v dostatočnom počte. Ale zvládli sme to a dnes sa tešíme z tohto možno malého, ale pre nás veľkého úspechu.

V článku sa dočítate aj: Kapitáni všetkych štyroch finálových tímov hodnotia sezónu.

Prezradili aj to s čím išli do sezóny.

Ako prebiehali tréningy počas roku, mali aj trénerov.

Dozviete sa aj to kto je najväčší nervák či smoliara jednotlivých tímov.

V ktorom tíme zlomili až päť hokejok za jediný zápas.

Naplnila sezóna ich očakávania.

Budúcnosť LHL a mnoho iných zaujímavých informácií.



4. Pred covid obdobím, sme ako partia mávali raz do týždňa tréning. Následne, keďže zaúradoval covid-19, nás značne obmedzil a počas tejto sezóny sme ako partia nemávali pravidelný tréning, ale každý jeden náš hráč, chodil trénovať s rôznymi inými partičkami. Čiže trénovali sme všetci poctivo, ale nie ako jedno mužstvo. V amatérskom hokeji nie sú tréneri, takže ani u nas. No nejakú taktiku, formácie a celkovú prípravu pred zápasom mali na starosti tí s hokejovými skúsenosťami, ako napríklad Ľubo Kováč či Jano Cibuľa.

5. Zaujímavosťou bolo, že v sezóne 2020/2021 sme ako klub oslavovali 20. výročie vzniku KL Teamu. A mal som cieľ byť v tej sezóne úspešný, aby sme to mohli pekne osláviť. Covid nám však dobre rozbehnutú sezónu zastavil. No som rád, že sme si to takto v roku 2022 mohli vynahradiť a osláviť 21., respektíve už 22. výročie s pohárom majstra Liptova v najvyššej kategórii, za čo sa chcem poďakovať všetkým našim hráčom.



6. Medzi nervákov v tíme môžno považovať aj mňa, keďže ja všetko prežívam na sto percent, či sa vyhráva, alebo prehráva, neraz ma nejeden spoluhráč na lavičke