Liptov má energiu pod nohami, využíva len zlomok

Z geotermálnej vody na Liptove majú osoh len akvaparky. Môže sa to zmeniť.

LIPTOV. Kdekoľvek by sa v centrálnej časti Liptova zahĺbila do zeme vŕtacia súprava, narazila by na termálnu vodu. Liptov je známy svojimi termálnymi prameňmi, tie sa využívajú len na rekreačné účely.

V energetike sa na Liptove geotermálna energia nevyužíva takmer vôbec. Región má pritom obrovský potenciál.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, keď absolútna väčšina plynu potrebného pre fungovanie fabrík a vykurovanie domácností prichádza na Slovensko z územia Ruskej federácie, je nevyhnutnosťou pozerať sa na ďalšie možnosti získania energie. Liptov ju má priamo pod nohami, využíva z nej len zlomok.

Pre radiátory nie, podlahové kúrenie áno

Monika Orvošová, geologička Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši vidí v geotermálnej a solárnej energii nielen potenciál, ale aj budúcnosť.

„V Lipovskej kotline sa geotermálna voda nachádza takmer všade. Otázkou je len, v akej hĺbke a množstve, v akej miere, a v ako dlhodobo udržateľnej a obnoviteľnej podobe,“ vysvetlila geologička s tým, že v okrajových častiach je voda chladnejšia.