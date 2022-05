Ján Šimko dostal v Mikuláši svoju príležitosť ako hlavný tréner

MHK32 Liptovský Mikuláš povedie v novej sezóne Ján Šimko. V minulej sezóne bol v Mikuláši asistentom hlavného trénera Mikulu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Jediný gól sezóny dal na kolenách, avšak ani ten mu rozhodca neuznal Čítajte

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Novým hlavným trénerom hokejového extraligistu MHK 32 Liptovský Mikuláš sa v nadchádzajúcej sezóne 2022/2023 stal Ján Šimko.



Šimko pôsobil dlhé roky ako asistent trénera po boku Petra Mikulu a v predošlej sezóne, v jej samom závere, prebrali Mikula/Šimko trénerskú agendu aj na Liptove, kde solídnymi výkonmi uhrali extraligu v baráži so Žilinou.



A tak, teraz už bývalý asistent, dostáva v MHK 32 svoju príležitosť ukázať sa na poste hlavného trénera.

„Na druhý deň po ukončení sezóny mi zavolal pán Michalík, že boli s mojou prácou veľmi spokojní, aby som nereflektoval na iné ponuky a ponúkol mi pozíciu hlavného trénera Liptovského Mikuláša. Samozrejme, že ma to potešilo, vstúpiť do extraligových vôd ako hlavný tréner je pre mňa veľkou výzvou.

Vzhľadom na to, že trénersky pôsobím pri mužoch už 4. sezónu, som túto ponuku prijal a s vedením sme sa prakticky veľmi rýchlo dohodli. Pocity nateraz idú bokom a hlavnou témou bude pre mňa komunikácia s vedením o hráčskej skladbe mužstva. Aký bude kvalitatívny rozmer, je otázka na vedenie.

V článku sa dočítate aj: Bol ten správny čas.

Dostal šancu, čo teraz.

V akom stave je zloženie kádra na budúcu sezónu.

Zostanú hráči aj z minulej sezóny?

Má už aj asistenta?

Na kedy vidí začiatok letnej prípravy?

A iné...



Moja prioritná požiadavka však je, aby išlo o hráčov s charakterom a úspech bol pre nich motiváciou pre každodennú tvrdú prácu. Verím, že sa nám podarí dať dohromady partiu hráčov, ktorá bude chcieť hrať výborný hokej a rozdávať radosť mikulášskym fanúšikom,“ povedal bezprostredne po dohode s MHK 32 Liptovský Mikuláš nový hlavný tréner Šimko.



Na poste hlavného kormidelníka extraligového tímu je tréner Šimko po prvýkrát vo svojej trénerskej kariére, preto otázka: Nie je tam nejaká obava, ako to napokon pôjde?

„Ako sa hovorí, kto sa bojí, nech nejde do lesa, takže keby som sa bál alebo mal nejakú obavu, tak túto ponuku nezoberiem. Myslím si, že tie štyri roky po boku