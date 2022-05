Cyklobusy na Orave a Liptove budú premávať od 4. júna

Na Orave a Liptove budú od 4. júna jazdiť cyklobusy. Návštevníkov aj obyvateľov s ich bicyklami odvezú počas víkendov na turisticky vyhľadávané miesta.

RUŽOMBEROK. Na Orave a Liptove budú od 4. júna jazdiť cyklobusy. Návštevníkov aj obyvateľov s ich bicyklami odvezú počas víkendov na turisticky vyhľadávané miesta. Na Orave budú premávať medzi lokalitami Zuberec, Zverovka, Vitanová a Oravice. V rámci Liptova budú jazdiť na trase Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Východná, Važec a okolie.

"Kombinácia autobusu a bicykla je pozvánkou na výlet do najkrajších zákutí nášho regiónu a zároveň praktickým príkladom dopravného riešenia, ktoré je ohľaduplné k prírode a ústretové k ľuďom," uviedla predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová.

Oravský cyklobus sa začína v Trstenej, pokračuje cez Nižnú, Zuberec a konečnú zastávku má na Zverovke. Naspäť sa vracia po rovnakej trase. Z Trstenej ide ešte do Vitanovej a Oravíc, následne prichádza späť do Trstenej. Cyklobus bude premávať počas víkendov trikrát denne do 15. septembra, v čase letných prázdnin denne. Na Liptove štartuje cyklobus v Liptovskom Mikuláši, následne pokračuje cez Podtureň, Liptovský Hrádok, Hybe, Východnú až do Važca. Späť ide rovnakou trasou. Niektoré spoje prechádzajú aj cez Kráľovu Lehotu, Liptovský Ján a Uhorskú Ves. Cyklobus na Liptove bude premávať od 4. júna do 25. septembra počas víkendov, cez letné prázdniny denne.

Výkonný riaditeľ spoločnosti Arriva Liorbus Karol Petőcz zhodnotil, že cyklobusy sa stali obľúbeným prostriedkom pri spoznávaní severného Slovenska. "K zaujímavým miestam regiónu sa domáci aj turisti môžu dopraviť z miest cyklobusom, a potom na vlastnom bicykli spoznávať okolie alebo sa venovať rekreačnému športu. Preprava cyklistov tak prispieva aj k rozvoju regionálneho turizmu," povedal.