MFK Tatran ako nováčik ligu ustál s pevnými nohami

MFK Tatran Liptovský Mikuláš má za sebou prvú futbalovú sezónu v najvyššej súťaži Fortuna lige, s ktorou sú Mikulášania nadmieru spokojní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Z bodu pokutového kopu za osem rokov ani raz neminul Čítajte



LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Ako nováčik v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži MFK Tatran Liptovský Mikuláš, s výrazne najmenším finančným rozpočtom na sezónu spomedzi všetkých účastníkov, ukázal, že futbalová kvalita na Liptove má obrovský potenciál aj bez veľkých peňazí.



Veď po tom, čo im mnohí neverili a tipovali ich pred súťažou na prvého vypadávajúceho, je dnes všetko ináč. Mikulášania sa v lige udržali, a to dokonca s výrazným bodovým ziskom a umiestnením. Tatran napokon obsadili vo Fortuna lige 2021/22 konečnú 8. priečku a bude dokonca hrať baráž o Európsku konferenčnú ligu.





V sobotnom (21. 5.) zápase záverečného 10. kola skupiny o udržanie síce prehrali Liptáci doma s FC ViOn Zlaté Moravce 0:2, no do karát im zahral výsledok Michaloviec, ktoré nedokázali získať tri body v Trenčíne.

Mikulášsky Tatran po sezóne opúšťajú aj hlavný tréner Marek Petruš a tréner brankárov Branislav Benko, na vlastnú žiadosť (nové mená trénerov ešte nie sú známe, pozn. redaktora).

MFK Tatran Liptovský Mikuláš – FC ViOn Zlaté Moravce 0:2 (0:1)

Góly: 25. Horák, 87. Kyziridis.

ŽK: Gerát – Duga,

487 divákov

L. Mikuláš: Luksch – Krčík, Šindelář, Filinský, Pavúk – Gerát, Václavik (71. Matoš) – Kačerík (46. Flak), Staš (46. Pinte), Švec (71. Bielák) – Andrič (46. Voško)

Priebeh zápasu:

Liptákom sa nečakane otvorila šanca postúpiť do baráže o EKL, keď sa Sereď neodvolala voči odobratiu licencie. Zlatým Moravciam už v záverečnom kole o nič nešlo, no napriek tomu dokázali na ihrisku motivovaného súpera získať všetky body. Od úvodu hrali bezstarostne, aktívny Horák mohol otvoriť skóre už po 15. min, no brankár Luksch včas vybehol a zmaril mu šancu. Horák sa dočkal v 25. min, po akcii, ktorá sa začala už od brankára hostí Lukáča.



Domáci mohli vyrovnať v 57. min, no Pavúk tesne minul bránu. Liptáci v záverečnej štvrťhodine zvýšili aktivitu, hlavičku Šindelářa však Lukáč kryl. Tri minúty pred koncom sa však vyhol ofsajdovej pasci Kyziridis a rozhodol o troch bodoch pre hostí, ktoré domácich však napokon nemrzeli.



Po zápase povedal hl. tréner Liptákov Marek Petruš:

,,Moravčania vyhrali úplne zaslúžene, pretože hlavne v tom druhom polčase mali viacero gólových situácií. Nám nevyšiel prvý polčas a ja osobne som čakal, že náš výkon bude uvoľnenejší, lepší, že by bola nadväznosť na zápas, ktorý sme odohrali v Michalovciach, ale, bohužiaľ, myseľ hráčov, ktorí myslia na utorok, ktorí cítili šancu hrať ten barážový zápas, bola väčšia ako dnešný zápas. Ja verím, že v utorok podáme lepší výkon a nevravím, že sa rozlúčime so súťažou, ale že tomu favoritovi, akým je Dunajská Streda, znepríjemníme život. Ďakujem celému môjmu realizačnému tímu, ktorý počas sezóny fungoval výborne, ďakujem hráčom, vedeniu, ktorí vytvorili síce skromné podmienky, ale veľmi dobre sa pôsobilo v Liptovskom Mikuláši.“

Úspešnú futbalovú sezónu Tatrana zhodnotili aj niektorí jeho predstavitelia na čele s prezidentom:

Milan Mikušiak, prezident klubu:

„Naše účinkovanie v lige musím zhodnotiť vysoko. Keby mi niekto pred súťažou povedal, že získame štyridsať bodov, by som sa ho opýtal, a s kým to získame. Dnes je to krásna realita a tešíme sa, že aj v sezóne 2022/2023 budeme súčasťou najvyššej slovenskej futbalovej súťaže.

Azda by som ešte podotkol, že veľmi ma mrzí jedna zásadná vec. A to je, že sme nehrali doma v Lipt. Mikuláši a hrať asi nebudeme ani budúcoročnú sezónu. Ale,