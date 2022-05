Závažná lídra neprekvapila, Bešeňová dala tri góly a rozhodla v prvom polčase

Futbalisti Bešeňovej rozhodli už v prvej polovici zápasu. Liptáci zo Závažnej Poruby privítali na svojom ihrisku lídra z K. N. Mesta a chceli ho prekvapiť, žiaľ, líder svoje postavenie upevnil.

V žltom Bešeňová vs Záv. Poruba, ilustračná foto. (Zdroj: Tomáš Kučera)

Hra sa zlepšila ale súpera neprekvapili

ZÁVAžNÁ PORUBA

ŠK Závažná Poruba – MŠK Kysucké Nové Mesto 1:4 (0:3)

Góly: 74. A. Glončák (z 11m) – 9. A. Chupáň, 36. L. Martinček, 43. M. Kubala, 85. T. Brodňan,

100 divákov

DOMÁCI: M. Adzima – M. Baran, D. Kováč, P. Volaj (46. J. Berník), M. Králik, J. Moravčík, S. Frian, A. Glončák, B. Dvorský, D. Javurek (46. T. Bobrík), L. Kubek (46. S. Rolný, 70. L. Hladký)

Futbalisti Závažnej Poruby, aj keď sa ich hrá zlepšila a body v hre sú veľmi blízko, stále im to nejde.

„Ani neviem, čo povedať, nechcem sa nejak opakovať, ale tá hrá je ako cez kopirák oproti minulým zápasom. Fanúšikovia, ktorí dnes na tento zápas prišli, si ho určite užili a nenudili sa. Bol to bojovný, útočný futbal z oboch strán a tak ako my, tak aj náš súper predviedol hernú kvalitu. Zápas sa viac-- menej rozhodol v prvom