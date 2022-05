Mikulášsky hokej oslavuje 90-ročné jubileum. Mako zozbieral jeho kompletnú históriu

Do siene slávy tentokrát môžeme zaradiť nie jednotlivca, ale celý liptovskomikulášsky hokej, ktorý nadchádzajúcu sezónu oslávi už svoje 90-ročné jubileum. Pri tejto príležitosti sme oslovili Mariana Székelyho, ktorý zmapoval celú jeho históriu.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Marian Székely alias Mako je mnohým Liptákom verne známy, predovšetkým čo sa športovej komunity týka, predovšetkým tej hokejovej. Dnes je Mako stále aktívnym hokejistom za starých pánov Old Boys MHK 32 Liptovský Mikuláš, ktorých by sme doslovne mohli povedať, že ich má na starosti po organizačnej stránke.



Tento rok oslávi svoje jubilejné, už 90. výročie liptovskomikulášsky hokej a práve pri tejto príležitosti, Marian Székely pripravil pre všetkých fanúšikov špeciálnu historickú hokejovú výstavu, ktorá bude v Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. A práve pri tejto príležitosti sme sa s Makom stretli, aby nám nielen o samotnej výstave niečo povedal, ale aj o sebe.

Hokejový zanietenec už od narodenia

Narodil som sa 8. 9. 1950 v Spišskej Novej Vsi, odkiaľ pochádzal môj otec, a po pár mesiacoch som už bol Mikulášan. Otec začal pracovať v novej miestnej fabrike, od ktorej dostal vo veľkej kolónii byt. Boli sme jedni z prvých obyvateľov Textilky. Na druhom poschodí sme bývali, vtedy dokonca na prízemí boli ešte aj jasle. Už odmala, čo si pamätám, sme mastili na ulici futbal a hokej. Futbalové ihrisko bolo za cestou, hokejové ihrisko hneď pri bytovke na mieste, kde dnes stojí predajňa Citroen, vybudovaná z predajne potravín.

Neskôr sa „klzisko“ práve kvôli potravinám presťahovalo k futbalovému ihrisku za cestu. Trávili sme tam všetok voľný čas, ak sme náhodou nelietali po háji, ktorý bol vtedy ešte holým kopcom.

Hokejové začiatky, obliekal sa doma a dochádzal vo výstroji autobusom

Závody 1. mája mali futbalové aj hokejové mužstvo a hrali súťažne. Môj otec hrával s obľubou oba tieto športy. Keďže klub TJ Máj nemal mládežnícke hokejové mužstvo (futbalové mal, kde som hrával od žiakov až po mužstvo dospelých a tu som si zahral dokonca aj s otcom), prihlásil som sa do hokejového klubu v meste, vtedajšieho ŠK, a prijali ma. Tréningy vtedy boli väčšinou len večer. Doma som sa obliekol do výstroja, autobusom som sa odviezol do mesta (námestie) a odtiaľ pešo na zimný štadión, vtedy otvorený, nie v hale. Po tréningu sa to opakovalo opačným smerom. Prví tréneri boli Dobrík, Martinka a Hubka.

Odvtedy až doteraz som v klube nejak zainteresovaný, s menšími i väčšími prestávkami.



Počas mojej kariéry ako aktívny hráč som hrával aj v Tesle Lipt. Hrádok s hráčmi ako Ján Plch, I. Pažický, A. Kalousek, I. Bobula, Š. Blaho a iní. Neskôr, už ako hráč Old Boys, som hrával s viacerými hráčmi za mužstvo Pucova, dedinky na Orave.

Nie je zakladateľom, ale je hlavnou zložkou Old Boys

Nepatrím k zakladajúcim členom veteránov v LM. Pripojil som sa do mužstva na začiatku 80. rokov. Myšlienka založiť klub veteránov vznikla v hlavách bývalých hráčov LM Vladimíra Majeríka a Dušana Halaja.Po skončení hráčskej kariéry im hokej chýbal, a tak sa začali stretávať len tak, ťuknúť si, zakorčuľovať a vypotiť sa.