Výnimka z obchádzky nevydržala ani deň, navrhli iné riešenie

Začiatok rekonštrukcie mosta v Liptovskej Ondrašovej výrazne skomplikoval dopravu. Problém majú najmä domáci.

Most je krátky, ale nachádza sa na kritickom mieste. (Zdroj: (MSÚ LM))

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Žilinský samosprávny kraj spustil rekonštrukciu mosta na kľúčovej ceste medzi Liptovským Mikulášom a akvaparkom. Most je krátky, no jeho zbúranie a výstavba nového zaberie podľa zmluvy osem mesiacov, zima sa do toho nepočíta.

Nachádza sa na kritickom mieste, kde pre nedostatok priestoru nie je možné urobiť dočasné premostenie a cesty v Liptovskej Ondrašovej sú priúzke na to, aby slúžili ako plnohodnotná a krátka obchádzka.

Sľúbili im výnimku

Obchádzkové trasy navrhli v smere do akvaparku do Liptovského Mikuláša cez Bobrovec, Trstené a Mútnik. V smere do mesta je možné využiť cestu pomedzi domy v Liptovskej Ondrašovej, ktoré budú počas rekonštrukcie jednosmerné.

Obyvatelia Liptovskej Ondrašovej mali mať výnimku, mohli využiť aj ulicu Tatranskú, zabočiť na ňu rovno z hlavnej cesty. Výnimka pre domácich ale dlho nevydržala. Polícia ju zrušila hneď v prvý deň.