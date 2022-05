S básnikom Ivanom Šobáňom na hrade

Siedmu zbierku básní Odmocninazošesťdesiat nazval sám autor retrozbierkou.

LIPTOVSKÝ HRÁDOK. Šesťdesiate narodeniny oslavoval 20. mája 2022 a o dva dni na to uvádzal do života svoje siedme dieťa. Tak si to zorganizoval liptovský básnik Ivan Šobáň. Jeho siedmym dieťaťom, narodeným z tvorivosti, citu a túžob sa stala básnická retrozbierka Odmocninazošesťdesiat.

Čože je to šesťdesiatka?

S básnikom Ivanom Šobáňom sme sa teda stretli na dvojitej slávnosti 22. mája 2022 v priestoroch hradu a kaštieľa v Liptovskom Hrádku. Bolo nás tam okolo šesťdesiatky, všetko Ivanovi známi a priatelia.

Keď nás Ivan videl prichádzať, aj slzičky mu vbehli do očí. Tie sa niekoľkokrát počas večera tisli nielen Ivanovi, ale aj mnohým prítomným.

Najmä pri slovách Danice Žiakovej, ktorá celé stretnutie moderovala. Keďže sa s Ivanom dlho pozná, pridala veľa milých spomienok, a tak neboli len slzy, ale aj poriadny smiech. Ten sa ozýval aj pri filme z dielne Ľubora Patscha – Ivan Šobáň 60.

Chvíle stíšenia zas nastali pri recitácií Ivanových básní v podaní rozhlasového moderátora Pavla Vrbičana.